الأردن : مقابلة عمل كعارضة أزياء تنتهي بقضية تحرش

خبرني - انتهت محاولة فتاة قاصر الحصول على فرصة عمل كعارضة ازياء داخل مكتب في عمان الى قضية امام القضاء، بعدما ادين رجل بالتحرش بها خلال وجودها في المكتب عام 2023، قبل ان تؤيد محكمة التمييز حكما بسجنه لمدة 3 سنوات.

وكانت محكمة الجنايات الكبرى قد ادانت المتهم بالتحرش بفتاة تبلغ من العمر 17 عاما وتحمل الجنسية السورية، وقررت سجنه لمدة 3 سنوات، وهي العقوبة التي طعن فيها المتهم امام محكمة التمييز، مدعيا وجود تناقض في اقوال الشهود التي اعتمدت عليها المحكمة في ادانته.

وبحسب تفاصيل القضية، بدأت الواقعة عندما استجابت الفتاة لاعلان يتعلق بالعمل كعارضة ازياء، وتوجهت الى مكتب المتهم في عمان لاجراء مقابلة تتعلق بالعمل.

مقابلة عمل تتحول الى واقعة تحرش

وبحسب وقائع القضية، تواجدت الفتاة داخل مكتب المتهم بهدف اجراء المقابلة، وخلال وجودها هناك بدأ المتهم بالتقاط صور لها، قبل ان يقدم على التحرش بها اثناء قيامه بذلك.

ولم تستمر الفتاة في المكان بعد الواقعة، حيث غادرت المكتب بعد وقت قصير، ثم ابلغت افراد عائلتها بما تعرضت له، لتبدأ بعد ذلك الاجراءات التي انتهت باحالة القضية الى القضاء.

وبعد نظر القضية، خلصت محكمة الجنايات الكبرى الى ادانة المتهم بالجرم المسند اليه، واصدرت بحقه حكما بالسجن لمدة 3 سنوات.

التمييز يحسم الطعن ويؤيد الحكم

لم يقبل المتهم بالحكم الصادر بحقه، فتقدم بطعن امام محكمة التمييز، مدعيا ان المحكمة اعتمدت في ادانته على شهادات متناقضة من المجني عليها، وطالب بنقض الحكم الصادر بحقه.

في المقابل، طلب المدعي العام لدى محكمة الجنايات الكبرى من محكمة التمييز تأييد الحكم الصادر بحق المتهم.

وبعد نظر الطعن، خلصت محكمة التمييز الى ان محكمة الجنايات الكبرى اتبعت الإجراءات القانونية بصورة دقيقة عند نظر القضية، وان الحكم الصادر بحق المتهم جاء مستندا الى ما ثبت لديها من وقائع وادلة القضية.

وقررت محكمة التمييز تأييد الحكم الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى، بما يعني تثبيت عقوبة السجن لمدة 3 سنوات بحق المتهم.