خبرني - سادت حالة عارمة من الحزن والصدمة على منصات التواصل الاجتماعي العراقية، إثر إعلان السلطات الصحية وفاة الطفلة "هاجر"، متأثرة بالإصابات التي لحقت بها جراء سقوطها داخل بئر مهجورة في محافظة نينوى، وذلك بعد فترة قصيرة من نجاح فرق الإنقاذ في إخراجها حية، في سيناريو تحوّل سريعا من الفرح والابتهاج إلى المأساة.

وبدأت الفاجعة مساء يوم الأحد (20 سبتمبر/أيلول 2026)، عندما كانت الطفلة تلعب بجوار منزلها في ناحية "الكوير" التابعة إداريا لمحافظة نينوى، قبل أن تسقط فجأة داخل بئر مهجورة يزيد عمقها على 15 مترا.

وعلى الفور، تجمهر أهالي القرية في موقع الحادث، لتتم الاستعانة بفرق الدفاع المدني التي أدخلت كاميرات خاصة بالأماكن الضيقة للتحقق من وضع الطفلة، ليتبين أنها ما تزال على قيد الحياة وتعاني من بعض الجروح.

ونُفذت عملية إنقاذ استمرت لنحو 7 ساعات متواصلة، عبر جهود مشتركة بين فرق الدفاع المدني الاتحادية وبإسناد وتنسيق ميداني مباشر مع كوادر الدفاع المدني في إقليم كردستان "أربيل"، وبمعاونة أهالي المنطقة.

ونشرت مديرية الدفاع المدني العراقي مقطع فيديو يظهر جانبا من انتشال الطفلة، متوجة إياها بإخراج هاجر حية وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة لها في الموقع.

وعقب الإعلان عن نجاح إخراج هاجر، انتشرت موجة عارمة من الفرح والارتياح بين رواد المنصات الرقمية في العراق، غير أن هذه الفرحة لم تدم طويلا؛ إذ أعلنت مديرية صحة نينوى نبأ وفاة الطفلة "هاجر" فور وصولها إلى أحد مستشفيات مدينة أربيل، متأثرة بالجراح والإصابات الداخلية التي تعرضت لها أثناء السقوط، رغم كافة المحاولات الطبية الإسعافية لإنقاذ حياتها.



وأثار نبأ الوفاة موجة صدمة وحزن واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تداول المدونون والمواطنون منشورات التعزية والرثاء المؤثرة. وكتب أحد المغردين: "رحلت هاجر بعد ساعات طويلة من الانتظار والأمل والدعاء، تاركة خلفها قلوبا موجوعة وحزنا لا تصفه الكلمات، نامي بسلام يا هاجر".

كما أشاد المتابعون بصمود الطفلة الشجاع في قاع البئر، مشيرين إلى أنها قاومت ظروف البئر القاسية ونقص الأكسجين وعمقها البالغ أكثر من 15 مترا طوال 7 ساعات متواصلة، رغم محدودية الإمكانات والمعدات المتاحة للتعامل مع مثل هذه الحالات المعقدة.