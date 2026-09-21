وفاة مؤذن المسجد الحرام

خبرني - توفي اليوم الاثنين مؤذن المسجد الحرام الشيخ إبراهيم بن عادل مدني، وهو أحد أعضاء مكبرية المسجد الحرام؛ حيث تداول نبأ وفاته عدد من منسوبي الحرمين الشريفين والمهتمين بشؤون الأذان عبر منصات التواصل الاجتماعي، وسط انتشار وسم يحمل اسمه استعرض خلاله المغردون تسجيلات لأذانه وتكبيراته في الحرم المكي.

ويُعد الشيخ إبراهيم المدني أحد المؤذنين الأساسيين بالمسجد الحرام، والذين يبلغ عددهم 24 مؤذنًا يتناوب 6 منهم يوميًا على أداء أذان الصلوات الخمس وأذان الفجر الأول، وقد عُرف برفع أذان الفجر والتكبيرات، إلى جانب تولي مهمة "التبليغ" خلف الإمام من المكبرية.