خبرني - التقى مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جون راتكليف، الأحد، بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في زيارة نادرة إلى القاهرة.

جاءت هذه الزيارة بعد أيام من زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان العاصمة المصرية، إذ حثّ هو والسيسي على ضمان سلامة الملاحة عبر باب المندب، بعد سيطرة الحوثيين على منطقة المضيق على الساحل اليمني.

وقال المتحدث الرسمي للرئاسة المصرية في بيان، إن السيسي استعرض خلال اللقاء تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، مؤكداً دعم مصر الكامل للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق شامل ينهي الأزمة الإيرانية، بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة وضمان حرية الملاحة الدولية.

كما جدد الرئيس المصري التأكيد على موقف مصر الثابت في دعم أمن وسيادة الدول العربية ورفض أي اعتداء عليها، مشدداً على أهمية تسوية الأزمات الإقليمية عبر المسارات السياسية والدبلوماسية، ومعالجة جذورها بصورة شاملة، بما يحفظ مؤسسات الدول الوطنية ويصون وحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية.