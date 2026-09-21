فلسطين والأونروا في صدارة الحراك الدبلوماسي الأردني في الأمم المتحدة

خبرني - تتصدر القضية الفلسطينية ودعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وحماية الأطفال والعاملين في المجال الإنساني، أجندة حراك دبلوماسي أردني مكثف خلال أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي يشارك فيها نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي.

ويتضمن البرنامج الأردني سلسلة اجتماعات وزارية ولقاءات رفيعة المستوى تركز على تطورات الأوضاع في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، ودعم الأونروا، وتعزيز الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، وحماية العاملين في المجال الإنساني، إلى جانب دعم الجهود الدولية الرامية إلى تنفيذ حل الدولتين.

وفي ملف الأونروا، يترأس الصفدي، بالاشتراك مع إسبانيا والبرازيل، الخميس، الاجتماع الوزاري السنوي لدعم الوكالة وحشد الدعم السياسي والمالي لها، بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة، ضمن الجهود الرامية إلى ضمان استمرار دعمها وتمكينها من مواصلة تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين.

ويشارك الأردن، إلى جانب بلجيكا والاتحاد الأوروبي، الأربعاء، في استضافة فعالية رفيعة المستوى حول "النداء للعمل من أجل الأطفال الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة"، في ظل الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز حماية الأطفال الفلسطينيين والاستجابة لاحتياجاتهم الإنسانية.

ويشارك الصفدي في الاجتماع التنسيقي السنوي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي يعقد في مقر الأمم المتحدة خلال أعمال الأسبوع رفيع المستوى، ويبحث تطورات الأوضاع في الضفة الغربية والقدس. ولم تحدد منظمة التعاون الإسلامي حتى الآن في جدولها المنشور تاريخ انعقاد الاجتماع.

كما يشارك الصفدي الخميس، في الاجتماع الوزاري رفيع المستوى للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، في إطار التحركات الدولية الرامية إلى الدفع باتجاه تحقيق السلام على أساس حل الدولتين.

وفي ملف القانون الدولي الإنساني، يشارك الصفدي في اجتماع حول "المبادرة العالمية لحشد الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني"، التي أطلقها الأردن والبرازيل والصين وفرنسا وكازاخستان وجنوب إفريقيا بالشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بهدف تعزيز الالتزام السياسي بالقواعد والمبادئ التي ينص عليها القانون الدولي الإنساني.

ويشارك الصفدي كذلك الأربعاء، في الاجتماع الافتتاحي للدول الموقعة على "إعلان حماية العاملين في المجال الإنساني"، الذي يعقد بمناسبة مرور عام على إطلاق الإعلان، ويبحث تعزيز حماية العاملين وضمان أمنهم وسلامتهم أثناء أداء مهامهم، والتحديات التي تواجه العمل الإنساني وسبل تعزيز الحماية الدولية للعاملين في هذا المجال.

ويشارك وزير الخارجية كذلك في جلسات نقاشية تتناول قضايا إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك، إلى جانب الاجتماع الوزاري التشاوري للدول الأعضاء في جامعة الدول العربية.

كما يشارك الصفدي الجمعة، في الاجتماع الوزاري المشترك لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية بشأن القدس، الذي تقرر عقده خلال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة في نيويورك.

وعلى هامش اجتماعات الجمعية العامة، يعقد الصفدي سلسلة لقاءات ثنائية مع وزراء خارجية ومسؤولين مشاركين، لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

ويعكس برنامج الاجتماعات واللقاءات التي يشارك فيها الأردن خلال أعمال الجمعية العامة تركيز التحرك الدبلوماسي للمملكة على القضية الفلسطينية والأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، وحشد الدعم للأونروا، إلى جانب تعزيز الالتزام بالقانون الدولي الإنساني والتنسيق مع الدول والمنظمات الدولية بشأن الملفات الإقليمية والدولية ذات الأولوية.