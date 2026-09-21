8 دنانير للعبوة.. بدء توفير مطعوم الإنفلونزا الشهر المقبل

خبرني - قال نقيب الصيادلة زيد الكيلاني، إن مطعوم الإنفلونزا الثلاثي سيتوفر في القطاع الخاص خلال شهر تشرين الأول المقبل.

وأضاف الكيلاني، أن كمية مطعوم الإنفلونزا ستكون بحدود 100 ألف جرعة، ستتوفر في القطاع العام، بالإضافة إلى توفير كميات أخرى في مختلف صيدليات المملكة في القطاع الخاص.

وأوضح أن المطعوم في الصيدليات سيخضع للتسعيرة التي تحددها المؤسسة العامة للغذاء والدواء.

من جهتها، قالت المؤسسة العامة للغذاء والدواء لـ"المملكة"، إن سعر مطعوم الإنفلونزا الثلاثي يبلغ 8.04 دنانير، فيما يبلغ سعر المطعوم الرباعي 9.48 دنانير.

وتعد الإنفلونزا الموسمية من الأمراض الفيروسية شديدة العدوى التي تصيب الجهاز التنفسي، وتوصي وزارة الصحة بأخذ مطعوم الإنفلونزا الموسمية في بداية كل موسم الشتاء، ولا سيما للفئات الأكثر عرضة للمضاعفات، ومن بينها المصابون بالأمراض المزمنة مثل الربو والسكري وأمراض القلب والانسداد الرئوي ومرضى السرطان وغسيل الكلى، إضافة إلى الحوامل وكبار السن والكوادر الصحية ومرضى نقص المناعة ومرضى الثلاسيميا والأطفال من عمر 6 أشهر إلى 5 سنوات.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة ضمن تقرير متابعة تنفيذ خطتها الاستراتيجية للأعوام 2023-2025، أن الوزارة اعتمدت سياسة وطنية واضحة للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، وأنشأت قاعدة بيانات وطنية موحدة لمتلقي المطعوم، فيما جرى صرف كامل الكمية المعتمدة البالغة 75 ألف جرعة خلال عام 2025.

كما تنص إرشادات وزارة الصحة على أن مطعوم الإنفلونزا الموسمية يُعطى سنويا للعاملين في القطاع الصحي، بجرعة واحدة.