*
الاثنين: 21 أيلول 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

عطل يضرب فيسبوك وإنستغرام.. وشكاوى من آلاف المستخدمين

  • 21 أيلول 2026
  • 09:07
عطل يضرب فيسبوك وإنستغرام وشكاوى من آلاف المستخدمين

خبرني - تعطلت منصتا التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستغرام التابعتان لشركة ميتا لدى عدد كبير من المستخدمين في عدة دول، ليل الأحد/الاثنين، وسط شكاوى من صعوبة الوصول إلى المنصتين واستخدام بعض خدماتهما.

هذا وأفاد موقع "داون ديتكتور"، المتخصص في رصد أعطال خدمات الإنترنت، بتسجيل آلاف البلاغات عن تعطل فيسبوك وإنستغرام في الولايات المتحدة. في حين جرى رصد شكاوى لمستخدمين بعدد من الدول العربية بينها مصر.

كما أشار الموقع، الذي يتتبع حالات التعطل من خلال تجميع تقارير المستخدمين من مصادر عدة، إلى تسجيل أكثر من 17 ألف بلاغ بشأن فيسبوك حتى الساعة 01:11 بتوقيت غرينتش، إلى جانب أكثر من 5 آلاف بلاغ عن تعطل إنستغرام.

ونظراً إلى أن أرقام "داون ديتكتور" تستند إلى بلاغات يرسلها المستخدمون، فقد يختلف العدد الفعلي للأشخاص المتأثرين بالعطل.

في المقابل، لم ترد شركة ميتا بعد على طلب من رويترز للتعليق على أسباب العطل.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

Oppo تطلق منافسا جديدا في عالم الهواتف
Oppo تطلق منافسا جديدا في عالم الهواتف
  • 2026-09-21 08:21
قريبا جدا .. هاتف ذكي جديد يشبه بلاك بيري
قريبا جدا .. هاتف ذكي جديد يشبه بلاك بيري
  • 2026-09-21 03:46
بسبب يوتيوب .. طفل يورط والده بفاتورة قيمتها 118 ألف دولار
بسبب يوتيوب .. طفل يورط والده بفاتورة قيمتها 118 ألف دولار
  • 2026-09-21 03:26
ثغرة مرعبة في سماعات الرأس تتيح التجسس عليك من مسافة 30 مترًا
ثغرة مرعبة في سماعات الرأس تتيح التجسس عليك من مسافة 30 مترًا
  • 2026-09-20 23:45
ثيمات جديدة.. واتساب يوسع خيارات تخصيص المحادثات على أندرويد
ثيمات جديدة.. واتساب يوسع خيارات تخصيص المحادثات على أندرويد
  • 2026-09-20 18:42
تويوتا تطلق هايلكس الجديدة كليًا في الشرق الأوسط لتكون رفيقًا موثوقًا مدى الحياة في كل رحلة
تويوتا تطلق هايلكس الجديدة كليًا في الشرق الأوسط لتكون رفيقًا موثوقًا مدى الح...
  • 2026-09-20 17:58