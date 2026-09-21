عطل يضرب فيسبوك وإنستغرام.. وشكاوى من آلاف المستخدمين

خبرني - تعطلت منصتا التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستغرام التابعتان لشركة ميتا لدى عدد كبير من المستخدمين في عدة دول، ليل الأحد/الاثنين، وسط شكاوى من صعوبة الوصول إلى المنصتين واستخدام بعض خدماتهما.

هذا وأفاد موقع "داون ديتكتور"، المتخصص في رصد أعطال خدمات الإنترنت، بتسجيل آلاف البلاغات عن تعطل فيسبوك وإنستغرام في الولايات المتحدة. في حين جرى رصد شكاوى لمستخدمين بعدد من الدول العربية بينها مصر.

كما أشار الموقع، الذي يتتبع حالات التعطل من خلال تجميع تقارير المستخدمين من مصادر عدة، إلى تسجيل أكثر من 17 ألف بلاغ بشأن فيسبوك حتى الساعة 01:11 بتوقيت غرينتش، إلى جانب أكثر من 5 آلاف بلاغ عن تعطل إنستغرام.

ونظراً إلى أن أرقام "داون ديتكتور" تستند إلى بلاغات يرسلها المستخدمون، فقد يختلف العدد الفعلي للأشخاص المتأثرين بالعطل.

في المقابل، لم ترد شركة ميتا بعد على طلب من رويترز للتعليق على أسباب العطل.