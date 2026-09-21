خبرني - شهدت حركة الملاحة في مضيق هرمز تراجعاً حاداً مع مطلع الأسبوع، في ظل استمرار التوتر بين الولايات المتحدة وإيران وتصاعد المخاوف من تجدد العمليات العسكرية بين الجانبين، ما يلقي بظلاله على حركة الشحن عبر أحد أهم الممرات المائية لتجارة الطاقة العالمية.

فقد أظهرت بيانات شحن، يوم الاثنين، أن 12 سفينة محملة بالسلع عبرت مضيق هرمز يومي السبت والأحد، مقارنة مع 35 سفينة في مطلع الأسبوع السابق، وفقاً لبيانات أولية نقلتها "رويترز".

في حين لا تشمل الأرقام بعض السفن التي ربما عبرت المضيق بعد إيقاف أجهزة الإرسال الخاصة بنظام التعرف الآلي (AIS) لتجنب رصدها.

تصعيد فوق المضيق

أتى هذا التراجع في وقت لا تزال فيه المواجهة بين واشنطن وطهران تراوح مكانها، بالتزامن مع تصاعد التهديدات المتبادلة والهجمات في المنطقة، ما يزيد من حالة عدم اليقين لدى شركات الشحن بشأن سلامة العبور عبر المضيق.

في حين لا يزال الجيش الأميركي يشدد حصاره البحري على إيران، إذ أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" أنه حتى 20 سبتمبر، قامت قواتها بتوجيه مسار 109 سفن تجارية، في إطار إجراءات قالت إنها تهدف إلى ضمان "الامتثال الكامل للحصار" المفروض على طهران.

كما تزامن الانخفاض الجديد في حركة الملاحة مع تصعيد عسكري وسياسي بين واشنطن وطهران، إذ أعلن الجيش الإيراني، مساء الأحد، إسقاط طائرة استطلاع مسيرة من طراز "أوربيتر" فوق مضيق هرمز، قائلاً إن أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية أصابتها ودمرتها عند الساعة 18:30 بالتوقيت المحلي، في المنطقة الجنوبية الشرقية من البلاد، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا".

وفي وقت سابق، قالت القيادة القتالية الموحدة للقوات الإيرانية إن طهران تلقت معلومات تفيد بأن الولايات المتحدة تستعد لاستئناف العمليات القتالية، محذرة من أن أي هجوم أميركي سيقابله "شن ضربات متواصلة على قواعد ومصالح أميركية".

في المقابل، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن "شيئاً كبيراً قد يحدث قريباً جداً بشأن إيران"، مشيراً إلى أن الخيارات المطروحة تشمل "محو إيران"، أو تركها "تتعفن اقتصادياً"، أو التوصل إلى "صفقة واتفاق".

كذلك وجه ترامب تحذيرات جديدة إلى السلطات الإيرانية، متحدثاً عن إمكانية "تفجير إيران بأكملها"، ومطالباً المسؤولين الإيرانيين بأن "يحسنوا التصرف"، بحسب تصريحاته.



125 سفينة قبل الحرب

علماً بأن حدة التراجع الحالي تبدو كبيرة عند مقارنته بمستويات حركة الملاحة قبل اندلاع الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير، إذ كان المضيق يشهد في المتوسط عبور نحو 125 سفينة تجارية كبيرة يومياً قبل الحرب، تشمل ناقلات النفط والغاز وسفن البضائع السائبة وسفن الحاويات، كما كان الممر ينقل نحو خُمس الإمدادات العالمية من النفط والغاز.

في حين تحاول بعض السفن استخدام مسارات بديلة قرب السواحل العمانية لتقليل المخاطر، فيما تواصل إيران التشديد على أن حركة الملاحة يجب أن تتم عبر المسارات التي تحددها.

كانت طهران قد أنشأت في وقت سابق هيئة لإدارة حركة المرور في المضيق، وهددت باتخاذ إجراءات بحق سفن قالت إنها تخالف قواعد العبور الإيرانية، بما في ذلك الغرامات والاحتجاز ومصادرة الشحنات.

ويظل مضيق هرمز نقطة اختناق رئيسية لتجارة الطاقة العالمية، فيما أدى استمرار التوتر إلى إبقاء حركة الشحن والتدفقات النفطية والغازية عند مستويات أدنى بكثير من المعتاد