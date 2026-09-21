النفط يصعد بفعل هجوم الحوثيين على العاصمة السعودية

خبرني - ارتفعت أسعار النفط الاثنين بعد أن شن الحوثيون المتحالفون مع إيران في اليمن هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة استهدفت العاصمة السعودية الرياض السبت، مما أدى إلى تصاعد التوتر في الشرق الأوسط في ظل استمرار حالة الجمود بين الولايات المتحدة وإيران.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 81 سنتا بما يعادل 0.78% إلى 104.68 دولار للبرميل بحلول الساعة 22:02 بتوقيت غرينتش، في حين سجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 101.06 دولار للبرميل، بزيادة 76 سنتا أو 0.76%.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن الذي تقوده السعودية أعلن، مساء السبت اعتراض صاروخ بالستي وتدميره بعدما أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض، حيث سمعت انفجارات فجرا لأول مرة منذ تجدد الأعمال العدائية.

وتواجه السعودية في الأيام الأخيرة هجمات متزايدة من الحوثيين، الذين يقاتلون القوات الحكومية اليمنية الشرعية والمدعومة من التحالف الذي تقوده الرياض.

وأصدرت السلطات السعودية أول إنذار بغارة جوية في العاصمة منذ تجدد القتال في اليمن، ما أثار قلق سكان الرياض بعدما سمعوا دوي انفجارات في الساعات الأولى من صباح السبت.

وجاء في رسالة تلقاها سكان العاصمة قبيل الساعة الثالثة فجرا بالتوقيت المحلي "المنطقة تحت تهديد جوي معاد"، داعية إياهم إلى البقاء في منازلهم.

وسمع بعد ذلك دوي انفجارين، قبل أن ترفع هيئة الدفاع المدني السعودية الإنذار بعد نحو نصف ساعة.

عمود دخان أسود

واشتعلت النيران في خزان وقود تابع لشركة أرامكو قرب مطار الملك خالد الدولي في الرياض، حيث شهدت حركة الرحلات اضطرابا كبيرا قبل أن تعود إلى طبيعتها.

وأخمدت عناصر الإطفاء الحريق الذي شب في خزان يحمل شعار شركة النفط السعودية، بينما شوهد دخان أسود يتصاعد في اتجاه المطار.

وأظهرت مشاهد تمّ تداولها على الإنترنت دخانا أسود يتصاعد فوق مباني المطار.

ومساء السبت، قال الناطق باسم التحالف تركي المالكي عبر منصة إكس إن الحوثيين أطلقوا صاروخا باتجاه الرياض فجرا، مؤكدا أنه تم اعتراضه وتدميره.

وأضاف أن الحوثيين "حاولوا استهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدن بيش والطائف وفرسان وينبع"، مشيرا إلى أنه "تم إحباط المحاولات العدائية من قبل الدفاعات الجوية".