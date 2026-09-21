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الأردن.. ضبط حافلة دون زجاج استُخدمت لنقل طلبة مدارس

  • 21 أيلول 2026
  • 08:34
الأردن ضبط حافلة دون زجاج استُخدمت لنقل طلبة مدارس

خبرني - ضبطت كوادر إدارة السير حافلة تفتقر لمقومات السلامة العامة، وظهرت دون زجاج، بعد استخدامها في نقل عدد من طلبة المدارس، ما شكّل خطراً على سلامة الأطفال ومستخدمي الطريق.

وقالت إدارة السير إن عملية الضبط جاءت عقب تداول مقطع فيديو أظهر الحافلة أثناء استخدامها من قبل سائقها لغير الغايات المخصصة لها في نقل الطلبة، إضافة إلى انتهاء رخصة اقتنائها.

وبعد البحث والتحري، تمكنت كوادر إدارة السير من تحديد هوية الحافلة وضبطها وحجزها في إحدى ساحات الحجز التابعة للإدارة، فيما جرى اتخاذ المقتضى القانوني بحق السائق.

وأكدت إدارة السير أن نقل الطلبة يرتب مسؤولية مضاعفة على السائقين، مشددة على ضرورة الالتزام بقانون السير ومتطلبات السلامة المرورية والتشغيلية، حفاظاً على حياة الطلبة ومستخدمي الطريق.

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