ضبط مركبة تقل 14 راكبا في صندوقها على طريق المطار

خبرني - تعاملت إدارة الدوريات الخارجية خلال الـ24 ساعة الماضية مع 3 حوادث مرورية، فيما ضبطت مركبة تسير بسرعة بلغت 178 كم/ساعة على طريق إربد الدائري، وأخرى تقل 14 راكبا في صندوقها الخلفي على طريق المطار.

وقال ضابط عمليات إدارة الدوريات الخارجية النقيب زياد الشرمان، صباح الاثنين، لـ"المملكة"، إن جميع الطرق الخارجية سالكة، ولم تسجل منذ ساعات الصباح الباكر أي ملاحظات تؤثر على انسيابية الحركة المرورية.

وبين أن الدوريات انتشرت منذ نحو الساعة السادسة صباحا للكشف على الطرق والتأكد من خلوها من أي عوائق، مع تثبيت دوريات على مداخل ومخارج العاصمة عمان والمحافظات لاستقبال الحركة الصباحية ومتابعة ساعات الذروة، بإشراف رؤساء الفروع والأقسام.

وفي تفاصيل الحوادث، وقع حادث تدهور لقلاب محمل بالرمل في نهاية طريق الـ100 باتجاه الزرقاء، تسبب بإعاقة على المسرب الأيمن، حيث جرى تثبيت دورية ورئيس الفرع في الموقع لحين إحضار ونش من الحجم الكبير ورفع القلاب وإزالة المعوقات وفتح الطريق أمام حركة السير.

كما وقع حادث تصادم بين مركبتين على طريق إربد-عمان، قبل جامعة فيلادلفيا بالنزول باتجاه الشمال. واستقرت المركبتان خارج حرم الشارع، إلا أن الحادث تزامن مع ذروة الحركة المسائية، ما تسبب بتباطؤ السير نتيجة تجمع المواطنين لمشاهدة الحادث، قبل تنظيم الحركة وسحبها في الموقع.

وتعاملت الدوريات كذلك مع حادث تدهور لإحدى الشاحنات على طريق بغداد الدولي، بعد محطة الأشقف الأمنية باتجاه الحدود، وكانت المركبة خارج حرم الشارع بالكامل، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفي إطار متابعة المخالفات الخطرة، ضبطت إحدى الدوريات مركبة على طريق إربد الدائري بلغت سرعتها 178 كم/ساعة، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.

وعلى طريق المطار، ضبطت الدوريات مركبة "ديانا" تبين بعد تفتيشها وجود 14 راكبا في الصندوق الخلفي، وهي مخالفة خطرة تؤثر على السلامة المرورية.

كما تعاملت الدوريات مع انسكابين لمادة الزيوت على الطرق الخارجية؛ الأول في نهاية نزول الطريق الخلفي باتجاه عمان، لمسافة تقارب 100 متر وبعرض نصف متر، حيث جرى طمر الزيوت من قبل الدوريات الموجودة في الموقع تفاديا لوقوع انزلاقات.

وسجل الانسكاب الثاني في منطقة دبة حانوت باتجاه عمان، بطول يقارب كيلومترين وبعرض نصف متر، حيث جرى تثبيت دورية للدلالة والإرشاد وتحريك مجموعات الأشغال لمعالجة الانسكاب.

وعلى صعيد الحركة المرورية، تشهد الطريق من سد وادي العرب في الأغوار الشمالية باتجاه إربد حركة نشطة، فيما تشهد طريق إربد-عمان حركة نشطة وقوية باتجاه عمان، وحركة متوسطة باتجاه محافظات الشمال.

وتشهد الطريق الصحراوي حركة نشطة، خصوصا لمركبات الشحن القادمة من محافظات الجنوب أو من العاصمة عمان باتجاه الجنوب، فيما تنتشر الدوريات على امتداد الطريق من الجيزة إلى العقبة للدلالة والإرشاد ومتابعة الحركة وسحبها أولا بأول.

وعند محطة رأس النقب الأمنية ومدخل العقبة باتجاه الجنوب، الحركة متوسطة، وخصوصا لمركبات الشحن.

كما تشهد طريق عمان-الزرقاء حركة نشطة في الاتجاهين، وكذلك أوتوستراد المفرق-الزرقاء للقادمين من حدود جابر ومحافظة المفرق باتجاه الزرقاء وبالعكس.

وتشهد طريق المطار نشاطا ملحوظا في الاتجاهين، للقادمين من محافظات الجنوب باتجاه عمان وبالعكس، فيما تشهد طريق العدسية-ناعور نشاطا ملحوظا للسير من عمان نزولا باتجاه البحر الميت، ومن البحر الميت صعودا باتجاه العاصمة.

وجدد الشرمان الدعوة إلى الالتزام بقانون السير والابتعاد عن المخالفات الخطرة التي تسهم في وقوع الحوادث، داعيا المواطنين الذين يحتاجون إلى المساعدة على الطرق الخارجية إلى الاتصال على هاتف الطوارئ 911 لتحريك أقرب دورية وتقديم المساعدة اللازمة.