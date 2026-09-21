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سورية.. إلقاء القبض على ضابط سابق في مخابرات نظام الأسد

  • 21 أيلول 2026
  • 08:23
سورية إلقاء القبض على ضابط سابق في مخابرات نظام الأسد

خبرني - ألقت قوى الأمن الداخلي في سوريا القبض على المقدم السابق في مخابرات النظام البائد المدعو سليمان أحمد حسن، إثر عملية أمنية استندت إلى رصد ومتابعة دقيقة لتحركاته.
أظهرت التحقيقات الأولية أن المذكور عمل ضمن صفوف شعبة المخابرات العسكرية، وشغل منصب رئيس قسم التحقيق، ثم رئيس قسم الشؤون القانونية في (الفرع 248).

وذكرت قوى الأمن الداخلي في بيان لها أن المقدم السابق كان مسؤولا مباشرا عن إدارة التحقيقات المركزية المتعلقة بقضايا التظاهرات وملفات المعارضة والضباط المنشقين خلال سنوات "الثورة".

وذكر البيان أن التحقيقات تستمر مع الموقوف لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه، تمهيدا لإحالته إلى القضاء المختص وفق الأصول.

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