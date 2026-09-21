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Oppo تطلق منافسا جديدا في عالم الهواتف

  • 21 أيلول 2026
  • 08:21
Oppo تطلق منافسا جديدا في عالم الهواتف

خبرني - بدأت Oppo بالترويج لهاتفها الجديد الذي يتوقع له أن يحقق مبيعات ممتازة لمواصفاته العملية وسعره المنافس.
حصل هاتف Oppo K14 Lite على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP64، أبعاده (166.6/78.2/9) ملم، وزنه 215 غ.

شاشته أتت IPS LCD بمقاس 6.75 بوصة، دقة عرضها (720/1570) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها 256 بيكسل/الإنش تقريبا، سطوعها 900 nits.
يعمل الجهاز بنظام "أندرويد-16" مع واجهات ColorOS 16، ومعالج Unisoc T7250، ومعالج رسوميات Mali-G57 MP1، وذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 64 غيغابايت قابلة لتوسيع سعتها عبر شرائح microSDXC.

كاميرته الأساسية أتت بدقة 13 ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 1080p بمعدل 30 إطارا في الثانية، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 5 ميغابيكسل.

زوّد الهاتف أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 7000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن باستطاعة 15 واط، وسيطرح بسعر 150 يورو تقريبا.

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