*
الاثنين: 21 أيلول 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

سيدات يتسابقون بـ (الكعب العالي)

  • 21 أيلول 2026
  • 08:20
سيدات يتسابقون بـ الكعب العالي

خبرني - أُقيم في المجمع الأولمبي "لوجنيكي" بموسكو سباق جري بالكعب العالي، بمشاركة فرق نسائية تنافست في سباق تتابع 4 × 200 متر على كعب لا يقل ارتفاعه عن خمسة سنتيمترات.
وفاز فريق "الشيطان يرتدي أحذية رياضية" بالمركز الأول بزمن دقيقتين و25 ثانية، تلاه فريق "متزلجات جامعة موسكو الحكومية" بدقيقتين و29 ثانية، بينما حل فريق "الوحوش" ثالثاً بدقيقتين و30 ثانية.

وشارك في السباق أكثر من 50 فريقا، وفق الموقع الإلكتروني للحدث.
واشترطت قواعد المشاركة ارتداء فستان جميل ومكياج، إلى جانب كعب ثابت دون إبرة بارتفاع لا يقل عن خمسة سنتيمترات.

ويهدف هذا النوع من الفعاليات الرياضية غير التقليدية إلى الجمع بين الرياضة والأناقة، ويعكس اهتماماً متزايداً في روسيا بتنظيم فعاليات تجمع بين المنافسة الرياضية والعناصر الجمالية والترفيهية

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

مقطع فيديو لمعلمة تضرب طفلا مصابا بالتوحد يشعل غضبا في مصر
مقطع فيديو لمعلمة تضرب طفلا مصابا بالتوحد يشعل غضبا في مصر
  • 2026-09-21 03:00
مصر : إيقاف برنامج مصري بسبب مشادة كلامية حول الأهلي.. فيديو
مصر : إيقاف برنامج مصري بسبب مشادة كلامية حول الأهلي.. فيديو
  • 2026-09-20 21:47
سورية : صلح بـ15 ألف دولار في قضية وفاة محمد غميرة أثناء توقيفه.. فيديو
سورية : صلح بـ15 ألف دولار في قضية وفاة محمد غميرة أثناء توقيفه.. فيديو
  • 2026-09-20 21:31
أقدم بنك في لوكسمبورغ للبيع مقابل ٢.٥ مليار دولار
أقدم بنك في لوكسمبورغ للبيع مقابل ٢.٥ مليار دولار
  • 2026-09-20 21:07
داهمها المخاض أثناء المناقشة.. مصرية تحصل على الماجستير وتلد 3 توائم
داهمها المخاض أثناء المناقشة.. مصرية تحصل على الماجستير وتلد 3 توائم
  • 2026-09-20 10:12
ريشة عُثر عليها في فضلات ديناصور قد تفسر كيف نجت الطيور من الانقراض
ريشة عُثر عليها في فضلات ديناصور قد تفسر كيف نجت الطيور من الانقراض
  • 2026-09-20 02:07