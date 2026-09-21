وفاة مقاتل شهير في MMA عن عمر 31 عاما

خبرني - توفي المقاتل الروسي في الفنون القتالية المختلطة MMA غريغوري بونوماريف عن عمر 31 عاما، وفقا لما نقلته وكالة "تاس" الروسية عن منظمة Fight Nights.

وبحسب المعلومات الأولية، فإن سبب الوفاة يعود إلى جلطة دموية.

وكان بونوماريف توج بطلا لمنظمة Fight Nights في فئة الوزن الثقيل عام 2022، بعدما تغلب على يوسف شواييف في النزال الثاني بينهما، قبل أن يدافع عن حزامه أمام المنافس ذاته في مارس 2023، وأنهى مسيرته في MMA برصيد 6 انتصارات، بينها 5 بالضربة القاضية، مقابل 3 هزائم، بينها انتصارات حاسمة بالضربة القاضية والإخضاع.

وكانت آخر مواجهاته في أغسطس 2023 أمام مختوماد وهايف ضمن بطولة ACA 161، حيث تعرض لإصابة قوية في الركبة خلال الدقائق الأولى من النزال، شملت تمزق الرباط الصليبي الأمامي وأربطة أخرى، ليبتعد بعدها عن المنافسات.

وقبل احترافه، حقق بونوماريف نتائج بارزة على مستوى الهواة، إذ حصل على فضية بطولة روسيا وكأس البلاد في MMA عام 2018، كما وصل إلى نهائي بطولة العالم في البحرين، وحمل لقب ماستر دولي في الرياضة وفقا لاتحاد MMA في كيميروفو.

وبعد ابتعاده عن القتال، انتقل إلى موسكو وبدأ الدراسة في كلية الصيدلة، كما عمل في مجال التجميل وأجرى إجراءات تجميلية مثل الميزوثيرابي والتجديد الحيوي.