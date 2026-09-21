أجواء معتدلة الحرارة في أغلب مناطق الأردن الاثنين

خبرني - تسجل درجات الحرارة الاثنين، أعلى بقليل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس معتدل الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا نسبياً في البادية، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانًا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان، بين 32- 19 درجة مئوية، وفي غرب عمان 30 - 17 ، وفي المرتفعات الشمالية 29- 16، وفي مرتفعات الشراة 28 - 14 ، وفي مناطق البادية 35 - 21، وفي مناطق السهول 31 - 18 ، وفي الأغوار الشمالية 38 - 24 ، وفي الأغوار الجنوبية 40 - 27 ، وفي البحر الميت 39 - 25، وفي خليج العقبة 38- 26 درجة مئوية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ الثلاثاء انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدل الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا نسبياً في البادية، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.

كما ويطرأ الأربعاء، انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس الأربعاء والخميس خريفيًا معتدلًا في اغلب المناطق، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.