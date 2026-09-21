قريبا جدا .. هاتف ذكي جديد يشبه بلاك بيري

خبرني - تستعد شركة Clicks المتخصصة في صناعة الأجهزة الإلكترونية لمعرفة حجم الطلب المتراكم على هاتف ذكي حديث يستعيد تجربة هواتف "بلاك بيري" الشهيرة، مع اقتراب موعد بدء شحن أول هواتفها الذكية Clicks Communicator في ديسمبر المقبل، وذلك بعد نحو عام من الكشف عنه خلال معرض CES 2026.

وحصل الإصدار النهائي من الهاتف على عدد من الترقيات في المواصفات مقارنة بالنسخة الأصلية، إلى جانب زيادة مرتقبة في سعره اعتبارًا من الأول من أكتوبر.

ذاكرة أكبر وبطارية محسنة

سيصل Clicks Communicator إلى المستخدمين بذاكرة وصول عشوائي RAM بسعة 12 غيغابايت، بدلًا من 8 غيغابايت التي أعلنت عنها الشركة في البداية، بحسب تقرير نشره موقع "engadget" واطلعت عليه "العربية Business".

كما ارتفعت سعة البطارية من 4000 مللي أمبير/ساعة إلى 4350 مللي أمبير/ساعة، مع تصنيف يسمح لها بتحمل أكثر من 800 دورة شحن.

وسيعمل الهاتف بنظام أندرويد 17 مباشرة عند طرحه، مع حصوله على دعم للبرمجيات حتى أندرويد 20، بالإضافة إلى 5 سنوات من تحديثات الأمان.

تصميم يجمع بين الغرابة والحنين إلى "بلاك بيري"

يعتمد الهاتف على مزيج من التصميم غير التقليدي والحنين إلى الماضي، إذ يستلهم بشكل واضح هواتف "بلاك بيري" القديمة.

ويأتي Communicator مزودًا بلوحة مفاتيح فعلية أسفل شاشة AMOLED بقياس 4.03 بوصة ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

ويعمل الهاتف بمعالج MediaTek Dimensity 8300، مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 غيغابايت، يمكن توسيعها عبر بطاقات microSD.

وفي لمسة أخرى تعيد إلى الأذهان هواتف الماضي، يحتفظ الجهاز بمنفذ سماعات الرأس التقليدي 3.5 ملم.

لكن لوحة المفاتيح ليست مجرد مجموعة من الأزرار الصغيرة، إذ يأتي سطحها حساسًا للمس، ما يسمح للمستخدم بالتمرير عليه للتنقل داخل الهاتف وتحريك المحتوى.

كما تعمل مسطرة المسافة (Spacebar) كمستشعر مخصص لبصمة الإصبع.

وإلى جانب تخطيط لوحة المفاتيح الإنجليزية QWERTY، توفر Clicks إصدارات مخصصة للغة الفرنسية AZERTY، والألمانية QWERTZ، إلى جانب تخطيطات للغتين الكورية والعربية.

هاتف ثانٍ للمكالمات والرسائل وليس التصفح المستمر

تسوق Clicks هاتف Communicator باعتباره هاتفًا ثانيًا، مخصصًا بدرجة أكبر للمكالمات والرسائل بدلًا من قضاء ساعات في التمرير المستمر عبر التطبيقات.

ولا تحاول الشركة منافسة أحدث الهواتف الرائدة في السوق، بل تقدمه باعتباره نوعًا جديدًا من أجهزة الاتصالات المحمولة، وإن كان من الأدق وصفه بأنه إعادة تقديم حديثة لفكرة قديمة.

ولن تكون جميع تطبيقات أندرويد مثالية للعمل على نسبة العرض إلى الارتفاع المربعة نسبيًا للهاتف، كما أن المعالج يأتي بمستوى أقل بدرجة أو درجتين من معالجات الهواتف الرائدة.

ولا يضم الهاتف منظومة متعددة الكاميرات في الخلف، إذ يعتمد على كاميرا خلفية بدقة 50 ميغابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 24 ميغابكسل.

موعد الشحن والسعر الجديد

أما الخبر غير السار بالنسبة إلى الراغبين في شراء الهاتف، فهو أن سعر Clicks Communicator سيرتفع بشكل ملحوظ.

ولا يزال بإمكان المستخدمين حجز الهاتف حاليًا بالسعر الأصلي البالغ 499 دولارًا، لكن السعر سيرتفع إلى 649 دولارًا اعتبارًا من الأول من أكتوبر.

وتطرح هذه الزيادة الهاتف عند سعر مرتفع نسبيًا بالنسبة إلى جهاز تسوقه الشركة باعتباره هاتفًا ثانيًا ذا طابع مختلف وتجربة تستند إلى الحنين إلى الماضي.

وأصبح Clicks Communicator متاحًا للطلب المسبق عبر موقع الشركة، بينما يستطيع أصحاب الحجوزات الحالية الآن تخصيص هواتفهم من خلال اختيار اللون وتخطيط لوحة المفاتيح وغطاء الشحن.

ومن المقرر أن تبدأ الشركة شحن الهاتف إلى المستخدمين في ديسمبر 2026.