بسبب يوتيوب .. طفل يورط والده بفاتورة قيمتها 118 ألف دولار

خبرني - حين سأل صبي يبلغ 9 سنوات والده عن طريقة لزيادة مشاهدات مقاطع الألعاب التي ينشرها على يوتيوب، ساعده الأب في طرح إعلان بقيمة 20 دولاراً. وبعد أسابيع، اكتشفت إدارة الشركة أن البطاقة الائتمانية التابعة لها، والتي استخدمها الأب في الحملة، سجلت إنفاقاً بلغ 118 ألف دولار على إعلانات قناة ابنه.

وفق رواية الأب "ديف"، بدأت القصة في 7 أغسطس (آب)، عندما أطلق الصبي قناة Mighty Mike Plays ونشر عليها مقاطع عن ألعاب "روبلوكس" و"ماينكرافت".

ومع محدودية المشاهدات، طلب الطفل من والده مساعدته في الوصول إلى جمهور أكبر، فأنشأ الأب حملة إعلانية صغيرة وأدخل بيانات بطاقة الشركة بنفسه لإتمام عملية الدفع.

لكن ما لم يعرفه الأب في حينه، أن بيانات البطاقة ظلت محفوظة في حساب غوغل المرتبط بقناة الصبي، ما أتاح استخدامها لاحقاً في حملات أخرى.

الإعلانات ترفع المشاهدات

واصل الصبي الترويج لمقاطع جديدة، واستمرت الإعلانات لأسابيع، ووفق والده، لم يكن ابنه يدرك طبيعة بطاقة الشركة أو حجم الأموال التي تُنفق من خلالها.

وبدأت بعض مقاطع القناة تحقق مشاهدات مرتفعة مقارنة بباقي المحتوى، من بينها فيديو Minecraft part 1 "new series"، ومدته 34 دقيقة، وظهر كاملاً في إعلان مدفوع، كما أشار مشاهدون في التعليقات إلى أنهم وصلوا إلى الفيديو بعدما ظهر لهم إعلان عنه.

إعلان يكشف حجم الحملة

لفت أحد إعلانات القناة انتباه صانع محتوى ماينكرافت NeverMyFault، الذي يتابعه نحو 2.1 مليون شخص، فنشر مقطعاً يظهر الإعلان أثناء عرضه على يوتيوب، وقدّر صانع المحتوى أن إعلاناً واحداً ربما كلف أكثر من 6 آلاف دولار.

لكن حجم الحملة لم يتضح فعلياً إلا عندما استدعت إدارة الشركة ديف إلى المكتب، وعرض المدير ومسؤولو الشؤون المالية أمامه جداول توضح المبالغ المسجلة على البطاقة.

الفاتورة تصل إلى 118 ألف دولار

بحسب ديف، أظهرت الجداول أن إجمالي الرسوم بلغ 118 ألف دولار، بعدما استخدمت البطاقة في حملات إعلانية متعددة، وقال الأب إن هناك احتمالاً أن يتحمل شخصياً جزءاً من المبلغ أو كله.

وبعد اكتشاف المبلغ، أوقف ديف قناة ابنه، وقرر استخدام أدوات الرقابة الأبوية ووضع حدود للإنفاق، إلى جانب إزالة بيانات الدفع المحفوظة من الحساب.

لاحقاً، نشر ديف فيديو بعنوان "Message from Dad...Mighty Mike Plays is Over"، وحصد قرابة 400 ألف مشاهدة خلال يوم واحد، ووصل إلى المركز السابع ضمن اتجاهات ألعاب يوتيوب، وفق "GamesRadar".

وتوضح إرشادات "غوغل" أن ملف المدفوعات يحفظ بيانات وسائل الدفع ويمكن استخدامه في خدمات ومنتجات أخرى مرتبطة بالحساب، كما تتيح أداة الترويج على يوتيوب تحديد الجمهور والميزانية ومدة الحملة.

وتشترط "إعلانات غوغل" أن يكون المستخدم في سن 18 عاماً على الأقل، ما يتوافق مع معلومة أن استخدام الخدمة في هذه الحالة جرى من خلال حساب الأب.