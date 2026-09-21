كارثة جديدة.. 11 قتيلا و30 مصابا في انهيار منجم ذهب بالسودان

خبرني - قال مصدر حكومي سوداني للجزيرة إن 11 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب 30 آخرون في انهيار منجم للتعدين الأهلي في ولاية البحر الأحمر، شمال شرق السودان، بالقرب من الحدود المصرية، اليوم الأحد.

وتأتي هذه الكارثة بعد أيام من انهيار منجم ذهب في منطقة كردفان، ما أدى إلى مقتل حوالي 80 شخصا وإصابة العشرات.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن أحد الناجين من انهيار منجم البحر الأحمر أن آبار المنجم كانت قد بدأت بالانهيار أمس السبت، وبحلول صباح الأحد "تم انتشال 10 جثث و21 مصابا".

وقال ناجٍ آخر للوكالة إن "الحفر كان يتم بالآليات المتوفرة في المنجم ومن العاملين"، مضيفا أن عمليات البحث لا تزال متواصلة وسط مخاوف من العثور على مزيد من الضحايا.

وألحقت الحرب الدائرة في السودان ضررا كبيرا بالاقتصاد المحلي الضعيف أصلا، وخسر عدد كبير من السودانيين أعمالهم، ما دفع كثرا إلى ممارسة عمليات خطيرة للتنقيب عن الذهب في مناطق غير رسمية أو مناجم متوقفة عن العمل.

ويقوم عمّال المناجم بالتنقيب بأيديهم وبأدوات بدائية مقابل أجور يومية زهيدة، مستخلصين شذرات الذهب من الكتل الصخرية داخل مناجم كثيرة منها غير مجهزة، ما يعرضهم لمواد كيميائية خطرة مثل السيانيد المتسبب في انتشار الأمراض.