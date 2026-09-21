السلطات الإيرانية تنفي رسميا وقف تسيير الرحلات مع العراق

خبرني - نفت السلطات الإيرانية صحة الأنباء المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء جميع الرحلات الجوية بين إيران والعراق أو تعليقها اعتبارا من يوم الثلاثاء.

وقال مجيد أخوان، المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الإيرانية، لوكالة "مهر"، إن هذه الأنباء لا تستند إلى أي إعلان رسمي صادر عن الجانب العراقي.

وأوضح أخوان أنه لم يصدر حتى الآن أي إعلان رسمي من الحكومة العراقية أو وزارة النقل أو سلطات الطيران المدني في العراق بشأن تعليق الرحلات الجوية بشكل كامل بين البلدين.

وأكد أن ما يُتداول بشأن إلغاء جميع الرحلات الجوية بين إيران والعراق، في الاتجاهين، لا يحظى بأي تأكيد رسمي، مشددا على أن الخبر المتداول بهذا الشأن عار من الصحة.