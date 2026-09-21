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انفجارات في موقع للجيش السوري جنوبي ‏حلب

  • 21 أيلول 2026
  • 02:46
انفجارات في موقع للجيش السوري جنوبي ‏حلب
من موقع الانفجار بمحيط بلدة العيس جنوب حلب

خبرني  - أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بوقوع انفجار قوي في أحد مواقع الجيش بمحيط بلدة العيس جنوب حلب، أعقبه دوي انفجارات متتالية.

وقال قائد عمليات الدفاع المدني في حلب فيصل محمد علي إن الانفجارات ما تزال مستمرة في منطقة العيس، مما يعيق وصول مزيد من فرق الإسعاف والإنقاذ إلى الموقع.

وحذّر قائد عمليات الدفاع المدني المدنيين من الاقتراب من مكان الانفجارات.

بدورها استنفرت قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب كوادرها وقطعت طريق حلب – دمشق والطرقات المؤدية إلى مكان الانفجارات جنوب المحافظة، وفقا لما نقلته وكالة سانا.

من جهته، قال محافظ حلب عزام الغريب إنه نظرا لوقوع انفجارات في منطقة العيس وما حولها جنوب المحافظة، فإنه يُرجى من الجميع عدم الخروج من المنازل، وعدم التوجه إلى أماكن الانفجارات أو التجمع بالقرب منها، حفاظا على سلامتهم وسلامة فرق الاستجابة.

وأضاف أن المشافي وفرق الإسعاف والطوارئ على أهبة الاستعداد، فيما تتابع الجهات المعنية الوضع ميدانيا وتتعامل مع أي طارئ.

ودعا محافظ حلب إلى الالتزام بالتعليمات، وعدم تداول أو نشر أي معلومات غير مؤكدة، وانتظار ما يصدر عن الجهات الرسمية.

و لم يصدر حتى الآن أي توضيح رسمي بشأن أسباب الانفجارات.

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