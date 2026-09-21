على غرار زهران .. صعود اليسار يمهد الطريق لتولي (التركية) إيرالب عمدة برلين

خبرني - تتأهب السياسية إليف إيرالب لتولي منصب عمدة برلين، بعد تصدر حزب "اليسار" نتائج الانتخابات، لتصبح أول امرأة من أصول تركية تقود العاصمة الألمانية على غرار زهران ممداني في نيويورك.

تستعد إليف إيرالب لتولي منصب عمدة برلين، إثر تصدر حزب اليسار نتائج انتخابات يوم الأحد بحصوله على 25% من الأصوات. وتمهد هذه النتيجة الطريق لتشكيل الائتلاف الحكومي الذي يضم حزب اليسار والحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر.

وفي حال نجاحها في إتمام اتفاق الائتلاف، ستصبح إيرالب أول عمدة لبرلين من حزب اليسار، وهو الحزب الخلف للحزب الاشتراكي الذي حكم ألمانيا الشرقية من قبل. كما ستغدو أول امرأة تتولى زعامة المدينة وتنحدر من جذور تركية.

واستلهمت إيرالب نهج السياسي زهران ممداني بعد فوزه في انتخابات نيويورك، حيث ذكرت في نوفمبر الماضي أن فوز مرشح ينتمي لليسار في نيويورك يعني إمكانية حدوث ذلك في برلين.

وبناء على ذلك، خاضت حملتها الانتخابية تحت شعار تحويل برلين إلى مركز للمقاومة في وجه التقشف الاجتماعي والتحولات نحو اليمين.

وقالت إيرالب أمام أنصارها في مقر الحزب ليلة الانتخابات إن الحب والعدالة انتصرا على الكراهية، وإن هذه الرسالة تُوجه إلى العالم أجمع.

وتُمثل السياسة ركيزة أساسية من حياة إيرالب، فقد كان والداها نقابيين اشتراكيين فرا من تركيا في أعقاب الانقلاب العسكري، وكانت والدتها تحملها في بطنها حينها. ووُلدت إيرالب في ميونخ عام 1981، وعاشت لاحقا في دورتموند وهامبورغ.

وشاركت في المظاهرات منذ صغرها، وكانت ناشطة في الحركة المناهضة للأسلحة النووية، قبل أن تدرس القانون. وتقيم حاليا في برلين برفقة زوجها وطفليها.

وبعد أن شغلت منصب مستشارة السياسة القانونية لحزب اليسار في البرلمان الألماني، أصبحت إيرالب نائبة محلية في برلمان ولاية برلين عام 2021. وشقت طريقها تدريجيا حتى تبوأت منصب نائبة رئيس الكتلة البرلمانية، وتميزت بهجماتها الحادة على الائتلافات التي تقودها أحزاب المحافظين في برلين، سواء على مستوى الولاية أو المستوى الاتحادي.