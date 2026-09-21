ميلوني تريد حظر النقاب في مدارس ايطاليا

خبرني - صرحت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ، الأحد، بأن الحكومة تعتزم حظر النقاب في المدارس، مؤكدة وضع حد للطلاب الأجانب بالفصول الدراسية.

وقالت ميلوني في تجمع سنوي للجناح الشبابي لحزبها إخوة إيطاليا: "إن الحكومة تعتزم حظر ارتداء النقاب في المدارس وفرض ​حد أقصى لعدد الطلاب الأجانب في كل فصل دراسي".

وأضافت ميلوني: "سيُعرض قريبا على مجلس الوزراء مشروع قرار يحدد قانونا حدا أقصى لعدد الطلاب الأجانب ​في كل فصل دراسي"، بحسبما ذكرت وكالة "رويترز".

وتابعت: "يُلزم المشروع أيضا أولياء أمور الطلاب ​الأجانب الذين يواجهون صعوبات كبيرة في الاندماج داخل النظام التعليمي بتعلم اللغة الإيطالية، ‌ويحظر ⁠ارتداء البرقع والنقاب في المدارس".

وأشارت ميلوني إلى أنه "إذا كان هناك طفل واحد فقط في الفصل لا يفهم اللغة الإيطالية، فمن المرجح أن يتمكن هذا الطفل من تعلم اللغة والاندماج سريعا بمساعدة زملائه في الفصل ​والمعلمين. لكن إذا ​زاد عدد ⁠الأطفال الذين لا يفهمون اللغة، أو حتى أصبحوا الأغلبية، فإن هذا لم يعد اندماجا وإنما إهمال".

ولم ​تحدد ميلوني العدد الأقصى للطلاب الأجانب في كل ​فصل.

وتشير بيانات ⁠مؤسسة آي.إس.إم.يو البحثية إلى أن الطلاب غير الإيطاليين يمثلون 11.6% من الملتحقين بالمدارس الإيطالية، أي ما يقرب من 12 طالبا ⁠من ​كل 100.

وختمت ميلوني: "يجب الذهاب إلى المدرسة بوجوه ​مكشوفة، ولا يجوز لأحد في إيطاليا، باسم تقليد حقيقي أو مزعوم، أن يفرض ​على شابة إخفاء وجهها".

ولا يزال اندماج المهاجرين، وخاصة ​القادمين من دول ذات أغلبية مسلمة، من أكثر القضايا ⁠إثارة للجدل في السياسية والمجتمع الإيطاليين.

وأشارت الوكالة إلى أنه غالبا ما تثير ​النقاشات المتعلقة بالدين والاندماج الثقافي وقوانين الجنسية وسياسات الهجرة انقساما في ​الرأي العام الإيطالي .