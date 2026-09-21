حصاد الدوري الاردني .. الفيصلي والرمثا في الصدارة والوحدات والحسين في المراكز الاخيرة

خبرني - اختُتمت مساء الأحد 20 أيلول، منافسات الأسبوع الثالث من الدوري الأردني للمحترفين CFI لموسم 2026/2027.

وافتتحت الجولة بفوز دوقرة على السلط بثنائية نظيفة، حملت إمضاء حمزة الصيفي د.45+2، وفارس غطاشة د.90+3.

وانتهت مواجهة العربي والجزيرة بالتعادل دون أهداف.

وتغلب الرمثا على الوحدات بهدف دون رد، حمل توقيع عبدالرحمن الدرايسة د.74.

وتعادل شباب الأردن مع الحسين 3-3، سجل لشباب الأردن أدهم الرفاعي د.30، وساؤول كاسترو د.65، ومايكل إيوڤي د.87، فيما أحرز للحسين عارف الحاج د.26، وعبدالله نصيب د.35، ويوسف أبو الجزر د.57.

واختُتمت منافسات الجولة بفوز الفيصلي على البقعة 4-0، سجلها أحمد عرسان د.37، ونور الروابدة د.55 ود.67، وأحمد عبدربه د.89.

ومع اختتام منافسات الأسبوع الثالث، يتصدر الفيصلي والرمثا ترتيب الفرق برصيد 7 نقاط لكل منهما، يليهما الجزيرة بـ5 نقاط، ثم السلط والبقعة بـ4 نقاط، وشباب الأردن ودوقرة بـ3 نقاط، والوحدات والحسين بنقطتين، والعربي اخيرا بنقطة وحيدة.