ريال مدريد يصدر بيانا عقب الخسارة أمام أتلتيكو

خبرني - أصدر نادي ريال مدريد بيانا شن من خلاله هجوما لاذعا على طاقم التحكيم الذي أدار مواجهة الديربي أمام أتلتيكو مدريد، مؤكداً أن الفريق تعرض لقرارات تحكيمية وصفها بـ"الكارثية".

وانتقد النادي الملكي في بيانه الحكم أورتيز أرياس، معتبرا أن قراراته أثرت بشكل مباشر على مجريات اللقاء، الذي انتهى بخسارة الفريق أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة 1-2 ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقال ريال مدريد في بيانه: "خسر ريال مدريد مباراة اتسمت بقرارات أورتيز أرياس، الذي تغاضى في الشوط الأول عن طرد ثنائي أتلتيكو روميرو وكانغ-إن لي".

وأضاف النادي في بيانه: "خسر ريال مدريد ديربي على ملعب متروبوليتانو، شابته قرارات تحكيمية كارثية من أورتيز أرياس، الذي لم يطرد كريستيان روميرو في الشوط الأول لدهسه ركبة جود بيلينغهام، رغم مراجعة اللقطة على شاشة تقنية الفيديو، ولا كانغ-إن لي لدهسه كاحل فالفيردي الأيسر.. كان القراران حاسمين، وحسمت المباراة في نهاية المطاف في الشوط الثاني لصالح أتلتيكو مدريد".

وتطرق ريال مدريد إلى الواقعة الأولى التي أثارت غضب النادي، والتي حدثت في الدقيقة 35 من عمر المباراة، عندما التحم بيلينغهام مع كريستيان روميرو.

وأوضح النادي: "في الدقيقة 35، وخلال كرة مشتركة، وصل بيلينغهام إلى الكرة قبل روميرو، فقام مدافع أتلتيكو بعرقلته بقدمه اليسرى".

وأضاف: "أشهر أورتيز أرياس في البداية بطاقة صفراء للاعبنا، لكن حكم الفيديو استدعاه لمراجعة اللقطة على شاشة تقنية الفيديو.. وبعد مشاهدتها، ألغى البطاقة التي كانت على بيلينغهام، وأشهر البطاقة الصفراء لمدافع أتلتيكو بدلا من طرده".

كما انتقد النادي قرار الحكم في واقعة أخرى بعد دقائق قليلة، وتحديدا عند تدخل كانغ-إن لي على فيديريكو فالفيردي.

وقال ريال مدريد: "بعد تسع دقائق، ارتكب الحكم خطأ فادحا ثانيا، حيث لم يعاقب كانغ-إن لي على تدخله على فالفيردي، بعدما عرقل كاحله الأيسر بقدمه".

وأضاف: "كان أورتيز أرياس يتابع اللعب عن كثب، لكنه لم يشهر البطاقة الحمراء، أو حتى البطاقة الصفراء، للاعب أتلتيكو، وفي هذه الحالة، لم ينبهه حكم الفيديو".

واختتم النادي بيانه بالإشارة إلى قرار الحكم في الدقيقة 50، عندما احتسب ركلة جزاء لصالح أتلتيكو مدريد، إثر تدخل من دين هويسن ضد جوليانو سيميوني.

وقال ريال مدريد: "في الدقيقة 50، احتسب الحكم أورتيز أرياس ركلة جزاء إثر خطأ ارتكبه هويسن ضد جوليانو، وأشهر البطاقة الصفراء في وجه لاعب ريال مدريد".

وأضاف: "بعد تنبيه من حكم الفيديو، راجع الحكم اللقطة على شاشة تقنية الفيديو، وقرر هذه المرة طرد هويسن".