تشنجات العضلات تزعجك؟.. هذه الأطعمة والمشروبات قد تخلّصك منها نهائياً

خبرني - يعاني كثيرون من تشنجات العضلات، سواء أثناء التمارين أو ممارسة الأنشطة الرياضية، وحتى خلال النوم، ما يدفع الكثيرين للبحث عن طرق فعّالة للتخلص من هذه التشنجات المزعجة والتخفيف من تكرارها.

وفيما يلي بعض الأطعمة والمشروبات الغنية بالإلكتروليتات، وهي معادن تساعد على إرخاء العضلات ومنع تقلصاتها، بحسب تقرير نشره موقع "Health".



1. الحليب

يعد الحليب غنياً بالكالسيوم، أي المعدن الذي يساعد على منع تشنجات العضلات عبر السماح لها بالانقباض والاسترخاء. وقد تكون أكثر عرضة للتشنجات إن لم تحصل على كمية كافية من الكالسيوم. كما يحتوي الحليب على فيتامين D الذي يساعد جسمك على امتصاص الكالسيوم بشكل أفضل من مصادر أخرى.

2. الخضراوات الورقية

تعد الخضراوات الورقية غنية بالبوتاسيوم الذي يمنع تشنجات العضلات. كما أن البوتاسيوم أساسي لنبضات القلب الطبيعية ونقل العناصر الغذائية إلى الخلايا مع التخلص من الفضلات.

3. مرق العظام

ممتاز للترطيب لأنه يعتمد على الماء، ويحتوي على إلكتروليتات كالبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم والصوديوم، وكلها أساسية لنقل الإشارات العصبية وحركة العضلات بشكل صحيح. وهو غني بالصوديوم، معدن أساسي رغم أن الإفراط فيه خطير.

4. البذور والمكسرات

تناول أطعمة غنية بالمغنيسيوم، مثل البذور والمكسرات، يقلل خطر التشنجات.

5. الموز

تحتوي حبة موز متوسطة على أكثر من 400 ملغ من البوتاسيوم، إضافة لإلكتروليتات أخرى كالصوديوم والمغنيسيوم والكالسيوم، ما يقلل خطر التشنجات. كما أنها مصدر جيد للألياف والمركبات النباتية الصحية وفيتامينات A وB6 وC.

6. الأفوكادو

يعد الأفوكادو غنياً بالبوتاسيوم، إلى جانب الدهون الصحية والكالسيوم والمغنيسيوم والصوديوم.

7. الزيتون

يساعد تناول الزيتون في تخفيف ومنع تشنجات العضلات، إذ يحتوي على الصوديوم الذي تفقده عبر التعرق، إضافة لمعادن أخرى كالبوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم. ويُعرف الزيتون وزيته بفوائدهما لصحة القلب.

8. الطماطم

تحتوي الطماطم على جميع الإلكتروليتات الأساسية لتخفيف التشنجات، سواء تناولتها نيئة أو كعصير أو صلصة. فحبة طماطم متوسطة تحتوي على نحو 300 ملغ من البوتاسيوم، إضافة لكميات جيدة من الكالسيوم والصوديوم والمغنيسيوم. ويمنحها الليكوبين، مضاد الأكسدة، لونها الأحمر، وقد يقلل خطر أمراض عديدة بما فيها السرطان.

9. السلمون

يعد السلمون غنياً بالإلكتروليتات التي تقلل خطر تشنجات العضلات؛ فحصة 85 غرامًا تحتوي على الكالسيوم والبوتاسيوم والصوديوم والمغنيسيوم. كما أن الأنظمة الغذائية الغنية بأسماك كالسلمون قد تقلل خطر التدهور الإدراكي.

10. الشمام والبطيخ

يتكون الشمام والبطيخ الأصفر والأحمر من نحو 90% ماء، ما يحافظ على ترطيبك ويحميك من التشنجات، إضافة لاحتوائها على معادن أساسية كالكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والصوديوم.

11. البطاطا الحلوة

تتكون من نحو 80% ماء، وتوفر أكثر من 400 ملغ من البوتاسيوم لكل كوب، إضافة للبروتين والألياف وفيتامين C.

12. ماء جوز الهند

يعد الماء الموجود طبيعيًا داخل جوز الهند مصدراً ممتازاً للبوتاسيوم، وتعويض مخزون الماء والبوتاسيوم عبر جوز الهند المنعش قد يخفف تشنجات العضلات.

13. الفول والبقوليات

جميع أنواع الفول غنية بالفوسفور، وهو معدن إلكتروليتي أساسي، بل أكثر المعادن وفرة في الجسم بعد الكالسيوم مباشرة.

14. الزبادي

يعتبر الزبادي، مثل الحليب، غنياً بمعادن إلكتروليتية كالكالسيوم والفوسفور والمغنيسيوم والصوديوم والبوتاسيوم. ويوفر كل من الزبادي اليوناني والعادي عناصر غذائية أساسية تقوّي العظام وتقلل خطر تشنجات العضلات.

أطعمة يجب تجنبها لتفادي تشنجات العضلات

قد يؤدي الإفراط في تناول الأطعمة المصنّعة إلى تفاقم تشنجات العضلات. فالأطعمة الطبيعية كالفول والفواكه والخضروات تحتوي على إلكتروليتات تمنع هذه التشنجات المؤلمة، ولكن إن كان نظامك الغذائي يعتمد بشكل رئيسي على الأطعمة المصنّعة، فقد يفتقر جسمك إلى تلك المعادن المهمة. لذا فإن تقليل الأطعمة فائقة المعالجة يفيد عضلاتك وصحتك العامة.