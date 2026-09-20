المجلس اليهودي يعرب عن قلقه لفوز حزب داعم لفلسطين بانتخابات برلين

خبرني - أعرب رئيس المجلس المركزي لليهود في ألمانيا جوزيف شوستر، الأحد، عن "قلقه البالغ" إزاء تصدر حزب "اليسار" انتخابات برلمان ولاية برلين، وفق ما نقلته القناة التلفزيونية الألمانية الأولى.

وبحسب تقرير بثته القناة، أصدر شوستر بيانا عقب الإعلان عن نتائج استطلاعات الخروج من مراكز الاقتراع في انتخابات برلمان الولاية.

وقال إنه يشعر بقلق عميق حيال الفوز الانتخابي الذي حققه حزب "اليسار" في العاصمة برلين، متهما حزب "اليسار" بـ"معاداة السامية"، على خلفية تنظيمه مظاهرات داعمة لفلسطين في ألمانيا.

وأضاف: "على إحدى المنصات، جرت الدعوة إلى الانتفاضة وموت الجنود الإسرائيليين، فيما رافق الجمهور ذلك بالرقص والغناء"، على حد زعمه.

ودعا شوستر، حزبَي "الخضر" و"الاشتراكي الديمقراطي" إلى عدم دعم حزب "اليسار" لتولي قيادة الحكومة المحلية في برلين.

ولم يرد على الفور تعليق من حزب اليسار على اتهامات شوستر.

وفي وقت سابق الأحد، تصدر حزب "اليسار" الألماني، انتخابات برلمان ولاية برلين بـ24.5 بالمئة من الأصوات، وفق نتائج استطلاعات الخروج من مراكز الاقتراع، بعد ترشيحه "أليف أرألب" ذات الأصول التركية لمنصب رئيسة الحكومة المحلية للولاية.

وحل الاتحاد الديمقراطي المسيحي بالمرتبة الثانية في برلين بـ20 بالمئة، فيما حصل حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف على 16 بالمئة، تلاه حزب "الخضر" على 15 بالمئة، بينما بلغت نسبة أصوات الحزب الاشتراكي الديمقراطي نحو 12 بالمئة.

ويتكون برلمان ولاية برلين من 159 مقعدا، ويتطلب تشكيل الحكومة المحلية الحصول على دعم 80 نائبا.

وبحسب النتائج الأولية، يُتوقع أن يتوزع البرلمان بواقع 44 مقعدا لحزب "اليسار"، و33 مقعدا للاتحاد الديمقراطي المسيحي، و28 مقعدا لحزب "البديل من أجل ألمانيا"، و25 مقعدا لحزب "الخضر"، و21 مقعدا للحزب الاشتراكي الديمقراطي، و8 مقاعد لتحالف "صحوة العدالة الاقتصادية والاجتماعية".