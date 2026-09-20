*
الاحد: 20 أيلول 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

يوفنتوس يوقف نزيف النقاط في الدوري بثنائية في شباك أتالانتا

  • 20 أيلول 2026
  • 23:44
يوفنتوس يوقف نزيف النقاط في الدوري بثنائية في شباك أتالانتا

خبرني - أوقف فريق يوفنتوس نزيف النقاط في الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعدما حقق فوزا مهما على ضيفه أتالانتا بنتيجة 2-0، الأحد، على ملعب "أليانز ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المسابقة.

واستعاد يوفنتوس نغمة الانتصارات بعد تعادل مع ميلان وخسارة أمام ساسولو، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط ويتقدم إلى المركز السادس، فيما تجمد رصيد أتالانتا عند 6 نقاط في المركز الحادي عشر، بعدما تلقى خسارته الثالثة تواليا.

جاء الشوط الأول هادئا وقليل الفرص، قبل أن ينجح يوفنتوس في افتتاح التسجيل بالدقيقة 28، عندما أرسل التركي كينان يلديز عرضية من الجهة اليسرى تجاوزت دفاع أتالانتا، لتصل إلى البرتغالي فرانسيسكو كونسيساو الذي سددها مباشرة في الشباك.

وبدأ الفريقان الشوط الثاني بنشاط هجومي، وكاد الأرجنتيني نيكولاس غونزاليس والفرنسي راندال كولو مواني أن يعززا تقدم أصحاب الأرض، في حين تصدى الحارس غولييلمو فيكاريو ببراعة لتسديدة قوية من الإنجليزي جوناثان رو.

وتمكن يوفنتوس من تأمين انتصاره بهدف ثان في الدقيقة 77، بعدما ارتقى البرازيلي غليسون بريمر عاليا داخل منطقة الجزاء وحوّل برأسه ركلة ركنية متقنة نفذها الكوسوفي إيدون زيغروفا إلى داخل الشباك، ليحسم "البيانكونيري" المواجهة لصالحه.
 

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

هجوم حاد على لاعبي ريال مدريد.. مبابي اختفى وفينيسيوس
هجوم حاد على لاعبي ريال مدريد.. مبابي اختفى وفينيسيوس "بلا فائدة"
  • 2026-09-20 22:18
مورينيو يشن هجوماً لاذعا على حكم مباراة الديربي
مورينيو يشن هجوماً لاذعا على حكم مباراة الديربي
  • 2026-09-20 21:59
الفيصلي يكتسح البقعة برباعية نظيفة ويتصدر دوري المحترفين
الفيصلي يكتسح البقعة برباعية نظيفة ويتصدر دوري المحترفين
  • 2026-09-20 21:19
ترتيب الدوري الإسباني 2027.. ريال مدريد يسقط بعيدا عن قمة برشلونة
ترتيب الدوري الإسباني 2027.. ريال مدريد يسقط بعيدا عن قمة برشلونة
  • 2026-09-20 20:09
بعد مهرجان أهداف.. السيتي يسقط سندرلاند وينفرد بصدارة البريميرليج
بعد مهرجان أهداف.. السيتي يسقط سندرلاند وينفرد بصدارة البريميرليج
  • 2026-09-20 18:53
الفيصلي يعلن إصابة اللاعب مهند خير الله بتمزق في العضلة الخلفية
الفيصلي يعلن إصابة اللاعب مهند خير الله بتمزق في العضلة الخلفية
  • 2026-09-20 17:32