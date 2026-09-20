يوفنتوس يوقف نزيف النقاط في الدوري بثنائية في شباك أتالانتا

خبرني - أوقف فريق يوفنتوس نزيف النقاط في الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعدما حقق فوزا مهما على ضيفه أتالانتا بنتيجة 2-0، الأحد، على ملعب "أليانز ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المسابقة.

واستعاد يوفنتوس نغمة الانتصارات بعد تعادل مع ميلان وخسارة أمام ساسولو، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط ويتقدم إلى المركز السادس، فيما تجمد رصيد أتالانتا عند 6 نقاط في المركز الحادي عشر، بعدما تلقى خسارته الثالثة تواليا.

جاء الشوط الأول هادئا وقليل الفرص، قبل أن ينجح يوفنتوس في افتتاح التسجيل بالدقيقة 28، عندما أرسل التركي كينان يلديز عرضية من الجهة اليسرى تجاوزت دفاع أتالانتا، لتصل إلى البرتغالي فرانسيسكو كونسيساو الذي سددها مباشرة في الشباك.

وبدأ الفريقان الشوط الثاني بنشاط هجومي، وكاد الأرجنتيني نيكولاس غونزاليس والفرنسي راندال كولو مواني أن يعززا تقدم أصحاب الأرض، في حين تصدى الحارس غولييلمو فيكاريو ببراعة لتسديدة قوية من الإنجليزي جوناثان رو.

وتمكن يوفنتوس من تأمين انتصاره بهدف ثان في الدقيقة 77، بعدما ارتقى البرازيلي غليسون بريمر عاليا داخل منطقة الجزاء وحوّل برأسه ركلة ركنية متقنة نفذها الكوسوفي إيدون زيغروفا إلى داخل الشباك، ليحسم "البيانكونيري" المواجهة لصالحه.

