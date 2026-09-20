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حزب روسيا الموحدة يتجه نحو الفوز بالانتخابات التشريعية

  • 20 أيلول 2026
  • 23:43
حزب روسيا الموحدة يتجه نحو الفوز بالانتخابات التشريعية

خبرني - اقترب حزب روسيا الموحدة، الأحد، من تحقيق فوز كبير في الانتخابات البرلمانية في روسيا.

وأعلنت لجنة ​الانتخابات المركزية في روسيا، ⁠الأحد، أن حزب روسيا المتحدة الحاكم يتجه ​نحو تحقيق فوز كبير في ‌الانتخابات البرلمانية بحصوله على 57.5 ‌بالمئة ‌من الأصوات، وذلك بعد فرز نحو 14 بالمئة من ‌الأصوات.

وأوضحت اللجنة، أن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية تجاوزت 56 بالمئة، موضحة أن حزب "روسيا الموحدة" الحاكم يتصدر النتائج الأولية للانتخابات بنسبة 57.5 بالمئة.

واعتبر الرئيس ‌فلاديمير ⁠بوتين عملية التصويت اختبارا لمستوى الدعم للحرب في ⁠أوكرانيا.
 

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