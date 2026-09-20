خليجي 27.. السكتيوي يقود عمان نحو حلم اللقب الثالث

خبرني - يتطلع المنتخب العماني إلى مواصلة حضوره القوي في كأس الخليج، بعدما بلغ النهائي ست مرات في آخر عشر نسخ، وذلك عندما يخوض خليجي 27 في جدة ضمن المجموعة الأولى إلى جانب السعودية والعراق والكويت.

ويقود عمان المغربي طارق السكتيوي، الذي تولى المهمة في مارس الماضي خلفاً للبرتغالي كارلوس كيروش، ليصبح أول مدرب عربي يقود عمان في كأس الخليج منذ 30 عاماً.

وقال السكتيوي قبل البطولة: "نعرف أن عمان لعبت آخر نهائيين، ونريد تقديم مباريات قوية والذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة"، مشيراً إلى أن البطولة تمثل أيضاً محطة للاستعداد لكأس آسيا 2027 وتصفيات مونديال 2030.

واختار المدرب المغربي قائمة تضم 26 لاعباً، إذ أبقى على عدد من عناصر الخبرة، أبرزهم عصام الصبحي وحارب السعدي.

وقبل انطلاق البطولة، تعرض المنتخب لضربة بإصابة المهاجم محسن الغساني مع ناديه، ليقرر الجهاز الفني استدعاء عبدالسلام الشكيلي بدلاً منه.

وأثار غياب عبد الرحمن المشيفري، لاعب القادسية الكويتي، جدلاً، إلا أن الاتحاد العماني أكد أن استبعاده جاء بقرار فني من المدرب.

وتحولت عمان خلال السنوات الأخيرة إلى أحد أبرز المنافسين في البطولة، إذ توجت باللقب مرتين عامي 2009 و2017، كما حلت وصيفة أربع مرات، بينها النسختان الأخيرتان عامي 2023 و2024.