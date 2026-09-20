خبرني - شن موقع "ديفينسا سنترال" الإسباني المتخصص في أخبار ريال مدريد هجوماً حاداً على لاعبي الفريق عقب الخسارة 2-1 أمام أتلتيكو مدريد، يوم الأحد، في ديربي العاصمة ضمن منافسات الدوري الإسباني، ووصفت أداء الفريق بأنه افتقد للروح.

وقالت الصحيفة في تقريرها عقب المباراة إنه رغم صعوبة مهمة ريال مدريد بعد طرد دين هويسن واللعب بعشرة لاعبين، فإن أحد أبرز أخطاء الفريق كان ظهور لاعبيه "بلا روح".

وأضافت "الفريق الذي كان في السابق يضغط ويظهر القلب ويبذل كل ما لديه عندما لا تسعفه كرة القدم، لم يظهر منه أي أثر"، مشيرة إلى أن ذلك استمر حتى تراجع أتلتيكو في الدقائق الأخيرة وسمح لريال مدريد بالاقتراب في النتيجة.

وخصت الصحيفة عدداً من لاعبي ريال مدريد بالانتقاد، وقالت إن كيليان مبابي كان "غائباً"، بينما أظهر جود بيلينغهام بعض القتالية لكن "من دون كرة قدم"، كما أشارت إلى عدم وجود أي تأثير من ظهيري الفريق.

واعتبر التقرير أن يان ديوماندي، الذي شارك بديلاً لفينيسيوس جونيور في الدقيقة 53، كان الوحيد الذي بدا لديه اهتمام على الأقل بمحاولة تحسين النتيجة.

كما انتقدت الصحيفة فينيسيوس، وقالت إنه "مر مجدداً دون أن يترك أثراً"، قبل أن يستبدله المدرب جوزيه مورينيو عقب تقدم أتلتيكو، مشيرة إلى أن المدرب "لم ينظر هذه المرة إلى الساعة أو إلى راتب اللاعب عند استبداله".