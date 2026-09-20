مورينيو يشن هجوماً لاذعا على حكم مباراة الديربي

خبرني - شن المدرب البرتغالي لفريق ريال مدريد جوزيه مورينيو هجوماً لاذعاً على الطاقم التحكيمي لمباراة الديربي التي خسرها الفريق الأبيض أمام مضيفه أتليتيكو مدريد 1-2.

واعتبر مورينيو خلال المؤتمر الصحفي بأن ريال مدريد تعرّض لخسارة قاسية موجهاً انتقادات لاذعة لكل من الحكم أورتيز أرياس وحكم تقنية الفيديو دانيال خيسوس تروخيو.

واعتبر مورينيو بأن حالتي جود بيلينغهام وفيديريكو فالفيردي كانتا تستحقان الطرد قائلاً: " كلتا الحالتين كانتا تستحقان الطرد. واجهنا صعوبات كبيرة بعد اللعب بنقص عددي، وما عليّ سوى الإشادة بلاعبي فريقي الذين قدموا شوطًا أول رائعًا، اتسم بالجودة وقوة الشخصية".

مضيفاً: "الطرف الذي يجب أن يكون سعيدًا، إلى جانب أتلتيكو، هو لجنة تعيين الحكام. كل شيء كان غريبًا للغاية. قبل أسبوع، كان معروفًا من سيدير المباراة، في حين يتم الإعلان عن الحكم عادة قبل 24 ساعة من بداية المباراة. ثم إن الحكم يبلغ 41 عامًا وليس حكمًا دوليًا، وبالتالي لن يكون حكمًا يملك الخبرة والجودة الكافية. وبعد ذلك، لم يتمكن الحكم المسكين من التعامل مع الضغط".

وتابع: "ثم هناك السيد تروخيو، حكم تقنية الفيديو، الذي استدعاه في حالة الطرد الأولى، وأعتقد أنه لم يفعل ذلك في الثانية، وهو يملك تاريخًا حافلًا وثقيلًا مع ريال مدريد. يكفي أن نتذكر ما حدث الموسم الماضي... حكم مسكين لم يدر سوى مباريات صغيرة، وحكم فيديو يملك تاريخًا كبيرًا من الأخطاء أمام ريال مدريد. أهنئ لجنة تعيين الحكام".

وتحدّث مدرب ريال مدريد عن حالة طرد المدافع دين هاوسن قائلاً: "أعترف بأنني لم أشاهد اللقطة بعد، وكنت بعيدًا جدًا عنها. لا أعرف. يقولون لي إن الخطأ بدأ خارج منطقة الجزاء، وإذا كان الأمر كذلك فهي مخالفة وطرد والنتيجة 0-0. أما إذا كانت داخل المنطقة وكانت هناك محاولة واضحة للدفع، فسيكون الطرد صحيحًا. لكنكم شاهدتم ما حصل في الشوط الثاني. لو كانت القرارات صحيحة لكنا لعبنا في الشوط الأول بـ11 لاعبًا أمام 9، وفي الشوط الثاني كنا ملزمين بخوض المواجهة بـ11 لاعباً أمام 10. تخيل كيف كانت ستنتهي المباراة لو لعبنا 11 ضد 9".

وواصل مورينيو في تصريحاته النارية قائلاً: "كنت أعتقد أنني سأجد دوريًا مختلفًا عن ذلك الذي تركته، لكنهم أخبروني أنه ليس كذلك، وشرحوا لي السبب، لكننا سنواصل القتال. سيغادر لاعبونا وهم يشعرون بالحزن، لكنهم سيغادرون أيضًا بعناق مدربهم".

وتحدث المدرب البرتغالي عن المنافسة على لقب الليغا قائلاً: "إذا سمحوا لنا بالمنافسة في ظروف متساوية، فسنفعل ذلك. لا أريد أن أقول إن ما حدث كان مخططًا له، بل أريد أن أؤمن بأنهم يخطئون. لقد أخطأت لجنة التعيينات عندما اختارت حكمًا يبلغ 41 عامًا، وحكم فيديو لديه سجل من الأخطاء أمام ريال مدريد".

