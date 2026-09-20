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السواعير: الأزمة السياحية قد تطول ولا يمكن تحديد موعد انتهائها

  • 20 أيلول 2026
  • 21:58
السواعير الأزمة السياحية قد تطول ولا يمكن تحديد موعد انتهائها

خبرني - قال رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي عدنان السواعير، إن توجيهات سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، بشأن البترا كانت واضحة بضرورة دعم القطاع السياحي والنظر إليه بشكل أكبر، في ظل الأزمة التي يمر بها القطاع السياحي.

وأضاف السواعير في حديثه عبر "المملكة" اليوم الأحد أن اجتماعات عُقدت أكثر من مرة برئاسة سمو ولي العهد لبحث أوضاع البترا، مشيرا إلى أن التوجيهات ركزت على دعم المنطقة، خاصة أن الأزمة السياحية الحالية قد تطول ولا يمكن تحديد موعد انتهائها.

وأوضح أن البترا تعتمد بشكل كلي على السياحة الوافدة، وأن السياحة تمثل اقتصاد السلطة ومصدر الدخل الرئيسي للمواطنين في المنطقة.

وأشار إلى أن الحكومة دعمت السلطة منذ توقف السياحة، حيث جرى العمل على ثلاثة محاور، هي: تطوير البترا، وتحديث البنية التحتية، والتأهيل والتدريب.

وبين السواعير أن العمل يجري حاليا على أربعة مشاريع مهمة داخل البترا، من بينها مشروع طريق الدارة، الذي قال، إنه "سيغير وجه المدينة كاملة"، من خلال إنشاء حدائق وساحة "بلازا" جديدة وتحسين انسيابية حركة السير.

كما أشار إلى مشروع المسار الدائري، وهو مشروع طريق أم صيحون التنموي، موضحا أن الطريق سيسهم في خدمة الحركة السياحية وتنفيذ خطة النقل، إلى جانب إنشاء ساحة تنموية في بدايته بمساحة 2500 متر مربع.

وفيما يتعلق بخطط جذب السياح في ظل الأوضاع الإقليمية، قال السواعير، إن المشكلة في البترا "ببساطة مشكلة طيران منخفض التكاليف" موضحا أن الطائرات التي كانت سببا رئيسيا في نمو السياحة في الأردن لا تأتي إلى المملكة حاليا، وأن رحلاتها أُجلت لفترة طويلة.

وأضاف أن قطاع الطيران في مصر لم يتأثر بالدرجة ذاتها، نظرا لبعدها عن "بؤرة الأزمة"، مشيرا في الوقت ذاته إلى وجود برامج سياحية تستفيد من الرحلات التي تصل إلى مصر، إذ يأتي سياح عبر القوارب من العقبة إلى طابا لقضاء يوم في البترا، بالتعاون مع الجهات المختصة.

ولفت السواعير إلى وجود توجه لبرامج جديدة مرتبطة بإحياء المثلث الذهبي، من خلال الربط بين العقبة والرياض وأبو ظبي، مؤكدا أن العمل مستمر لتحسين وضع القطاع السياحي وتطوير البنية التحتية، بالتوازي مع إعداد برامج قادرة على دعم السياحة.
 

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