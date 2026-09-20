إعلام عبري يستبعد لقاء ترمب بنتنياهو خلال زيارته الولايات المتحدة

خبرني - استبعدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الأحد، عقد لقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال زيارة يجريها الأخير للولايات المتحدة لإلقاء خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وتل أبيب بشأن التعامل مع قضايا المنطقة.

وقالت الصحيفة: "من غير المتوقع أن يلتقي نتنياهو بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الزيارة"، وذلك رغم الجهود التي بذلها طاقم رئيس الوزراء.

وأضافت أنه من المقرر أن يلقي ترامب كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء المقبل، على أن يعود بعد ذلك مباشرة إلى واشنطن للقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ.

يأتي ذلك في ظل تصاعد حالة التوتر بين واشنطن وتل أبيب على خلفية التعامل مع قضايا المنطقة خاصة ملفات غزة ولبنان وإيران، إذ قال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، في تصريحات الأربعاء، إن بلاده لا تتفق دائما مع إسرائيل.

وأضاف: "لا يمكننا السماح بأن تكون سياستنا الخارجية في الشرق الأوسط في خدمة دولة إسرائيل".

وأكد أن ترمب "أظهر استعداده للابتعاد عن رئيس الوزراء (الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو، أكثر من أي رئيس خلال العقود الأربعة الماضية، عندما يشعر بأن مصالح الشعب الأمريكي تختلف عن مصالح الحكومة الإسرائيلية".

وفي سياق متصل، أفادت الصحيفة بأن نتنياهو ألغى اجتماعا كان مقررا في ولاية تكساس مع رجل الأعمال إيلون ماسك.

وبحسب الصحيفة، فإن رحلة نتنياهو إلى تكساس كانت تُصنف منذ البداية بأنها "مقعدة"، "نظرا لما تتطلبه من التوقف للتزود بالوقود داخل الولايات المتحدة، إذ إن الطائرة غير قادرة على الطيران دون توقف من إسرائيل إلى تكساس".

وتابعت: "بالإضافة إلى إلغاء الاجتماع مع ماسك، من المتوقع أن يختصر نتنياهو زيارته للولايات المتحدة بأكملها، حيث يرجح أن يقضي بضع ساعات فقط في نيويورك، ليعود إلى إسرائيل مباشرة بعد إلقاء كلمته أمام الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة".

وأشارت إلى أن نتنياهو سيصل إلى نيويورك صباح الخميس، في يوم خطابه، ثم يغادر مباشرة إلى تل أبيب بعد ذلك.

ووصفت الصحيفة هذه الزيارة بأنها "قصيرة للغاية" مقارنة برحلات نتنياهو السابقة إلى الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة.

بدورها، أفادت القناة 15 العبرية الخاصة بأنه من المنتظر أن يهبط نتنياهو مباشرة في مطار عسكري خارج نيويورك، ثم يتوجه إلى مقر الأمم المتحدة لإلقاء خطابه، ليغادر بعدها عائدا إلى إسرائيل.

ولم يصدر بيان رسمي من الجانب الإسرائيلي أو الأمريكي بخصوص عقد لقاء ثنائي بين ترامب ونتنياهو.

وتتواصل أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة للفترة 2026-2027، بعد افتتاحها في 8 سبتمبر/ أيلول الجاري، فيما تعقد المناقشة العامة رفيعة المستوى خلال الفترة من 22 إلى 28 من الشهر نفسه.