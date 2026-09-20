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  • مصر : إيقاف برنامج مصري بسبب مشادة كلامية حول الأهلي.. فيديو

مصر : إيقاف برنامج مصري بسبب مشادة كلامية حول الأهلي.. فيديو

  • 20 أيلول 2026
  • 21:47
مصر إيقاف برنامج مصري بسبب مشادة كلامية حول الأهلي فيديو

خبرني - قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، إيقاف برنامج "البلدوزر" الذي يقدمه مجدي عبد الغني، ومنع ظهور ربيع ياسين وأسامة حسن.

وجاء القرار على خلفية مشادة كلامية نشبت بين ربيع ياسين وأسامة حسن خلال حلقة ناقشت فرص الأهلي في التتويج بالدوري المصري.

وذكر المجلس، في بيان اليوم الأحد، أنه وافق على توصيات لجنة الشكاوى باستدعاء الممثل القانوني لقناة "الشمس"، وإيقاف البرنامج الذي يقدمه الكابتن مجدي عبد الغني.

كما ألزم المجلس جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لقانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 بمنع ظهور ربيع ياسين وأسامة حسن، لحين انتهاء التحقيقات بشأن المخالفات التي رصدتها الإدارة العامة للرصد في الحلقة المذاعة يوم 19 سبتمبر 2026.


بدأت الواقعة خلال نقاش حول فرص الأهلي في المنافسة على لقب الدوري، بعدما رجح ربيع ياسين تتويج الفريق الأحمر، ليرد عليه أسامة حسن قائلا: "ابقى قابلني".

وتصاعد الخلاف عندما وجه ياسين إليه سؤالا حادا بشأن ما سيفعله حال فوز الأهلي بالدوري، مستخدما عبارة: "هل ستنتحر مثلا؟"، قبل أن يتحول النقاش إلى مشادة كلامية تخللتها عبارات حادة.

وحاول مجدي عبد الغني تهدئة الأجواء، لكن ربيع ياسين غادر الاستوديو غاضبا، ما دفع البرنامج إلى اللجوء لفاصل إعلاني في محاولة لاحتواء الموقف.

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