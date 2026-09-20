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الفيصلي يكتسح البقعة برباعية نظيفة ويتصدر دوري المحترفين

  • 20 أيلول 2026
  • 21:19
الفيصلي يكتسح البقعة برباعية نظيفة ويتصدر دوري المحترفين

خبرني - قدم الفيصلي واحدة من أجمل مبارياته في الموسم الكروي الجديد، بعدما اكتسح نظيره البقعة برباعية نظيفة، اليوم الأحد، على استاد عمان الدولي، في ختام منافسات الجولة الثالثة من دوري المحترفين لكرة القدم.

وافتتح أحمد العرسان التسجيل للفيصلي عند الدقيقة 37، قبل أن يضيف نور الدين الروابدة هدفين متتاليين عند الدقيقتين 55 و67، فيما اختتم أحمد عبد ربه الرباعية عند الدقيقة 89.

ورفع الفيصلي رصيده إلى 7 نقاط، ليتصدر جدول الترتيب للمرة الأولى هذا الموسم، متقدما على الرمثا بفارق الأهداف، فيما تراجع البقعة إلى المركز الخامس برصيد 4 نقاط.

وشهدت المباراة إشهار البطاقة الحمراء بوجه لاعب البقعة محمد الكلوب مع نهاية الشوط الأول، إثر إعاقته العرسان واعتباره آخر لاعب من فريقه، ليكمل البقعة اللقاء بعشرة لاعبين.

وتتوقف منافسات دوري المحترفين حتى منتصف شهر تشرين الأول المقبل تقريبا، بسبب فترة التوقف الدولية، حيث يخوض المنتخب الوطني مباراتين وديتين أمام سوريا وفنزويلا على استاد الملك عبدالله الثاني.

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