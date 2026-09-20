بعد الإصابة الثانية بكوفيد.. احتمالات تشخيص مشكلات الظهر ترتفع 4 مرات

خبرني - كشفت دراسة كندية حديثة عن ارتباط بين تكرار الإصابة بفيروس كوفيد-19 وارتفاع احتمالات الحصول على تشخيص طبي جديد، مع تسجيل معدلات أعلى لبعض مشكلات الظهر وأمراض الجهاز التنفسي بين الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس أكثر من مرة.

وأجرت الدراسة وكالة الصحة العامة الكندية بالتعاون مع هيئة الإحصاء الكندية، واعتمدت على تحليل بيانات 8809 بالغين جُمعت خلال الفترة من أبريل/ نيسان 2022 إلى يونيو/ حزيران 2023.

وأظهرت البيانات أن الأشخاص الذين أصيبوا بكوفيد-19 مرتين كانت لديهم احتمالات أعلى بنسبة 76% للحصول على تشخيص طبي جديد، مقارنة بالأشخاص الذين لم يصابوا بالفيروس.

وارتبطت الإصابة المتكررة بكوفيد بارتفاع احتمالات تشخيص مشكلات جديدة في الظهر بنحو 4 أضعاف، كما ارتبطت بزيادة احتمالات تشخيص أمراض جديدة في الجهاز التنفسي بنحو 5 أضعاف.

وفي المقابل، سجل الأشخاص الذين أصيبوا بكوفيد مرة واحدة احتمالات أعلى بنسبة 63% للحصول على تشخيص طبي جديد، بينما تجاوزت الاحتمالات 3 أضعاف لدى الأشخاص الذين استمرت لديهم الأعراض لمدة 3 أشهر أو أكثر.

الفئات الأكثر ظهورًا ضمن التشخيصات الجديدة

وشملت التشخيصات الطبية الجديدة بصورة أكبر كبار السن، والمدخنين، والأشخاص الذين يعانون من السمنة أو الإعاقة، إلى جانب المشاركين الذين كانت لديهم حالة صحية واحدة على الأقل.

وطرح الباحثون تفسيرًا آخر لهذه النتائج، يتمثل في أن الأشخاص الذين يعانون من أعراض أكثر شدة أو أعراض طويلة الأمد قد يكونون أكثر ميلًا إلى مراجعة الأطباء، وهو ما قد يزيد فرص اكتشاف حالات صحية أخرى لم تكن مشخصة لديهم من قبل.

كما أشار الباحثون إلى احتمال وجود ما يعرف بالسببية العكسية، أي أن بعض الأعراض المستمرة قد تكون مرتبطة بحالة صحية سابقة لم تكن قد شُخّصت قبل ذلك.

كوفيد والتشخيصات الصحية الجديدة

ووجدت الدراسة أيضًا أن البالغين الذين لم يكونوا قد تلقوا التطعيم الكامل قبل إصابتهم الأولى بكوفيد كانوا أكثر عرضة للحصول على تشخيص طبي جديد، وشملت هذه التشخيصات بعض الحالات المرتبطة بالقلب والأوعية الدموية، إلى جانب ارتفاع ضغط الدم.

كما كانت زيادة احتمالات الحصول على تشخيص طبي جديد أكثر وضوحًا لدى بعض الفئات، من بينها كبار السن والأشخاص الذين يعانون من عدة أمراض مزمنة.

الدراسة لا تثبت علاقة سببية

وشدد الباحثون على أن النتائج لا تعني أن الإصابة بكوفيد-19 تؤدي بصورة مباشرة إلى الإصابة بمشكلة صحية جديدة، إذ تبحث الدراسة في العلاقة بين الإصابة بالفيروس والتشخيصات الطبية الجديدة، ولا تثبت وجود علاقة سببية مباشرة بينهما.

وأكد الباحثون كذلك أن ارتفاع الاحتمالات الوارد في نتائج الدراسة لا يمثل خطرًا مطلقًا للإصابة بمرض جديد، وإنما يعكس مقارنة بين مجموعات مختلفة من المشاركين.

وتقدم النتائج، وفق البيانات التي جرى تحليلها، صورة عن اختلاف معدلات التشخيصات الجديدة بين الأشخاص الذين تعرضوا للإصابة بكوفيد مرة أو أكثر وبين من لم يصابوا بالفيروس، مع ضرورة مراعاة العوامل الصحية الأخرى التي قد تؤثر في النتائج.