مدارس الحكمة تكرّم طلبتها الأوائل في الثانوية العامة

خبرني - رعى مدير إدارة التعليم الخاص، الدكتور طارق الطراونة، حفل تكريم الطلبة الأوائل في مدارس الحكمة الثانوية، الذي أُقيم مساء الأحد الموافق 20/9/2026 في قاعات جبري المركزي، احتفاءً بطلبة المدارس الذين حققوا معدلات 90% فما فوق في امتحان الثانوية العامة.

وشمل التكريم الطالبة ملاك إسماعيل المطري، الحاصلة على المركز الرابع على مستوى المملكة في حقل القانون والعلوم الشرعية بمعدل 99.5%، تقديرًا لتفوقها وتميزها الأكاديمي.

وتخلل الحفل كلمة لمدير عام مدارس الحكمة الوطنية، سعادة الدكتور إيهاب بالي، هنأ خلالها الطلبة المتفوقين وذويهم، مثمنًا جهود الهيئتين الإدارية والتدريسية في تحقيق هذه النتائج المتميزة.

كما ألقت الطالبة ملاك المطري كلمة أعربت فيها عن شكرها وتقديرها لإدارة المدارس وهيئتيها الإدارية والتدريسية على ما بذلوه من جهود ودعم طوال مسيرتها الدراسية.

وألقى الطالب فخر الكيالي، الحاصل على معدل 99.50% في الحقل الصحي، كلمة عبّر فيها عن اعتزازه بانتمائه إلى مدارس الحكمة، التي أمضى فيها مسيرته التعليمية من مرحلة الروضة وحتى الثانوية العامة.

وفي ختام الحفل، الذي حضره لفيف من أولياء الأمور والمدعوين، تفضّل مدير إدارة التعليم الخاص الدكتور طارق الطراونة، ومدير عام مدارس الحكمة الوطنية الدكتور إيهاب بالي، بتكريم أكثر من خمسين طالبًا وطالبة ممن حققوا معدلات 90% فما فوق، وتقديم الجوائز التقديرية والعينية لهم.

كما قدّمت مدارس الحكمة للطالبة ملاك إسماعيل المطري مكافأة مالية بقيمة خمسة آلاف دينار، تقديرًا لإنجازها المتميز وحصولها على المركز الرابع على مستوى المملكة.