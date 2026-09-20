القبض على رئيس أركان الحرس الجمهوري وعميد طيار في نظام الأسد المخلوع

خبرني - أعلنت قوى الأمن الداخلي السورية، اليوم الأحد، إلقاء القبض على العميد الطيار السابق زكريا محمد سنون، الذي شغل مواقع قيادية في جيش نظام بشار الأسد، بعد يوم من إعلانها القبض على اللواء السابق أحمد محمد إسماعيل، الذي تولى رئاسة أركان الحرس الجمهوري في فترة النظام المخلوع.

الإشراف في مطارات عسكرية كبرى

وأوضحت قوى الأمن في بيان، أن سنون كان يحمل رتبة عميد ركن طيار خلال عهد النظام المخلوع، وشغل موقع رئيس فرع العمليات في الفرقة 22 خلال الفترة الممتدة من عام 2012 حتى عام 2020، موضحة أنها الفرقة المشرفة على العمليات الجوية لثلاثة مطارات عسكرية.



وأضافت أن المقبوض عليه "يعد أحد أبرز المتورطين في التخطيط والتنفيذ لجرائم الحرب والاعتداءات الجوية ضد المدنيين خلال سنوات الثورة السورية " موضحة أنه "تولى الإشراف المباشر على العمليات في مطارات: حماة العسكري، وتي فور (T4)، والشعيرات"، وهي من أبرز المطارات العسكرية التي كانت تقلع منها الطائرات الحربية لشن غارات ضد مناطق مدنية في البلاد.



وأكدت أن المقبوض عليه "أحيل إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات تمهيدا لمثوله أمام القضاء المختص ونيله جزاءه العادل".

قيادي في الحرس الجمهوري

أما إسماعيل فقد بدأ عمله قائدا لفصيلة، ثم تولى قيادة سرية في الكتيبة الثانية التابعة للفوج 101 إنزال جوي، بحسب قوى الأمن الداخلي، مضيفة أنه رُقي مطلع عام 2016 إلى منصب رئيس عمليات الفوج ذاته، وشارك "بشكل مباشر في قيادة الهجمات العسكرية على مدن حلب ودرعا والغوطة الشرقية خلال الثورة بين عامي 2011 و2024″.

ووفق قوى الأمن الداخلي، تدرج إسماعيل في المناصب القيادية، فتولى رئاسة أركان الحرس الجمهوري لمدة 6 أشهر، قبل تعيينه نائبا لقائد الفرقة 14 المتخصصة في الإنزالات الجوية لمدة عام.

وبعد ذلك تولى إسماعيل قيادة الفرقة ذاتها، وبقي في منصبه حتى سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، وفق البيان.



والجمعة الماضي، ألقت قوات الأمن في طرطوس القبض على 5 من كبار ضباط وقيادات سلاح الجو في النظام البائد.



وقال قائد الأمن الداخلي في المحافظة العقيد عبد العال محمد عبد العال إن الوحدات المختصة نفذت سلسلة من العمليات الأمنية الدقيقة، أفضت إلى إلقاء القبض على 5 من كبار ضباط وقيادات سلاح الجو في النظام البائد.

ومنذ سقوط نظام بشار الأسد، أعلنت السلطات توقيف عدد كبير من الضباط والمسؤولين السابقين وعناصر الأجهزة الأمنية بنظام الأسد، في إطار ملاحقة المتورطين في انتهاكات سنوات الحرب ضد مدنيين.

وأعلن المتحدث باسم الداخلية السورية نور الدين البابا في يونيو الماضي، أن إدارة مكافحة الإرهاب لديها 5 آلاف و989 موقوفا، موزعين على عدة رتب عسكرية من عناصر النظام المخلوع.