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باكستان.. اعتقال شقيقة عمران خان قبل احتجاجات مرتقبة

  • 20 أيلول 2026
  • 20:56
باكستان اعتقال شقيقة عمران خان قبل احتجاجات مرتقبة

خبرني - اعتقلت الشرطة الباكستانية في إقليم البنجاب، اليوم الأحد، شقيقة رئيس الوزراء الباكستاني السابق المسجون عمران خان، في منزلها في لاهور، وذلك قبل أسبوع واحد من مسيرة احتجاجية يعتزم حزب حركة الإنصاف الباكستانية ‌تنظيمها.

وقال متحدث باسم حزب حركة الإنصاف في إقليم البنجاب إن الشرطة ألقت القبض على عليمة خان، شقيقة رئيس الوزراء الباكستاني السابق، قبل مسيرة للحزب من المقرر تنظيمها يوم 27 سبتمبر/أيلول الجاري للمطالبة بالإفراج عن عمران خان.

كما أفاد بيان صادر عن إدارة مدينة لاهور بأنه جرى اعتقال شقيقة خان وتقرر حبسها 30 يوما. وقالت إدارة المدينة إنه "بناء على تقارير استخباراتية، فإن وجودها في أي مكان عام سيشكل تهديدا خطيرا للأمن العام".

ووصف زلفي بخاري، أحد المقربين ‌من خان، اعتقال شقيقته بأنه "عمل دنيء". وأضاف: "من الواضح أن تداعيات ‌الخوف ‌من احتجاجات 27 سبتمبر بدأت".

ولوحت الحكومة الباكستانية بمنع هذه المسيرة. وقال وزير الداخلية محسن نقوي، أمس السبت، إن الحكومة ستبذل قصارى جهدها لمنع المسيرة الاحتجاجية.

وتولى خان (73 عاما) رئاسة الوزراء من 2018 حتى 2022، وأُودع السجن منذ عام 2023 بتهم فساد ينفيها. وتلت اعتقاله احتجاجات على مستوى البلاد في مايو/أيار 2023، تخللتها أعمال عنف واعتقال المئات، وحُكم على خان وزوجته بشرى بيبي أواخر العام الماضي بالسجن لمدة 17 عاما.

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