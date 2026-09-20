إصابة سيدة وطفلين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في غزة

خبرني - أصيبت سيدة وطفلان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، في مناطق متفرقة من قطاع غزة، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأفادت مصادر فلسطينية بأن سيدة أصيبت بجروح خطيرة جراء إطلاق قوات الاحتلال النار عليها في محيط جباليا البلد، فيما أصيبت طفلة برصاصة بالفخذ في منطقة الغباري، غرب مخيم حلاوة، وأصيب طفل برصاص طائرة مُسيّرة إسرائيلية شرق مخيم البريج، وسط القطاع.

وفي السياق ذاته، أطلقت زوارق الاحتلال النار تجاه الصيادين في محيط شاطئ بحر منطقة الزهراء، وسط القطاع.

وأعلنت مصادر طبية في وقت سابق الأحد أن حصيلة حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة ارتفعت إلى 73,910 شهداء و174,935 إصابة منذ بدء العدوان.

وأضافت أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول الماضي ارتفع إلى 1,393 شهيدا، والإصابات إلى 4,822، فيما بلغ إجمالي حالات الانتشال من تحت الأنقاض 831 حالة.