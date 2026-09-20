تساقط الشعر.. متى يكون طبيعيًا ومتى يتحول إلى جرس إنذار؟

خبرني - يُعد تساقط الشعر من أكثر المشكلات التي تثير القلق لدى الرجال والنساء على حد سواء، خاصة عندما يتحول من ظاهرة طبيعية إلى حالة ملحوظة تثير التساؤلات. فبينما يُعد فقدان بعض الشعر يوميًا أمرًا طبيعيًا، فإن ملاحظة كميات أكبر من المعتاد قد تدفع الكثيرين للبحث عن السبب الحقيقي وراء ذلك.

وبحسب خبراء الجلدية، فإن فهم طبيعة تساقط الشعر وأسبابه يُعد الخطوة الأولى للسيطرة عليه والحد من تفاقمه، خاصة أن هذه المشكلة غالبًا ما تكون قابلة للعلاج أو التخفيف عند التعامل معها مبكرًا، وفقاً لما نقله موقع "Prevention".

المعدل الطبيعي لتساقط الشعر

يوضح الأطباء أن فقدان ما بين 50 إلى 100 شعرة يوميًا يُعد أمرًا طبيعيًا ولا يستدعي القلق، إذ يرتبط ذلك بالدورة الطبيعية لنمو الشعر. لكن عندما يتجاوز التساقط 150 شعرة يوميًا بشكل مستمر، فقد يكون ذلك مؤشرًا غير طبيعي يستوجب الانتباه.

ويرجع هذا التساقط الطبيعي إلى دورة حياة الشعر، التي تمر بعدة مراحل تبدأ بالنمو، ثم الانتقال، فمرحلة الراحة، وأخيرًا مرحلة التساقط، حيث تسقط الشعرة لإفساح المجال لنمو شعرة جديدة.

هل يختلف تساقط الشعر بين الرجال والنساء؟

رغم أن المعدل الطبيعي لتساقط الشعر متقارب بين الجنسين، إلا أن النساء غالبًا ما يلاحظن المشكلة بشكل أكبر، خاصة مع الشعر الطويل. كما أن تساقط الشعر قد يبدو أكثر وضوحًا أثناء الاستحمام أو التمشيط.

وفي بعض الحالات، قد تعاني النساء من تساقط كثيف يصل إلى مئات الشعيرات يوميًا، خاصة في حالات الصلع الوراثي، ما يجعل اكتشاف المشكلة مبكرًا أكثر احتمالًا مقارنة بالرجال.

أسباب متعددة.. من التوتر إلى نقص الفيتامينات

تتعدد أسباب تساقط الشعر، وقد تتداخل عوامل صحية ووراثية ونمط الحياة في حدوثه. ومن أبرز هذه الأسباب:

التوتر

يمكن أن يؤدي الإجهاد النفسي أو الإصابة بأمراض معينة إلى تساقط مؤقت للشعر، يُعرف باسم “تساقط الشعر الكربي”، والذي غالبًا ما يتحسن خلال بضعة أشهر.

الصلع الوراثي

يُعد من أكثر الأسباب شيوعًا، حيث تؤدي الهرمونات إلى تقلص بصيلات الشعر تدريجيًا، ما يؤدي إلى ضعفها وتساقطها بمرور الوقت.

نقص العناصر الغذائية

يلعب نقص الحديد والزنك والفيتامينات الأساسية دورًا كبيرًا في ضعف الشعر وتساقطه، ما يجعل النظام الغذائي عاملًا حاسمًا في صحة الشعر.

التغيرات الهرمونية

تمر النساء بشكل خاص بتغيرات هرمونية خلال الحمل أو انقطاع الطمث أو اضطرابات الغدة الدرقية، ما قد ينعكس على صحة الشعر.

التقدم في العمر

مع التقدم في السن، يتباطأ نمو الشعر ويصبح أكثر عرضة للتساقط.

استخدام مواد كيميائية

قد يؤدي استخدام مواد كيميائية قوية أو أدوات تصفيف حرارية بشكل مفرط إلى تلف الشعر وتساقطه.

كيف يمكن علاج تساقط الشعر؟

يعتمد العلاج على تحديد السبب الأساسي، لكن هناك عدة خيارات يوصي بها الأطباء، من بينها استخدام أدوية موضعية أو فموية تساعد على تحفيز نمو الشعر وتقليل التساقط.

ومن أبرز العلاجات الشائعة مادة “المينوكسيديل”، التي أثبتت فعاليتها في علاج بعض أنواع تساقط الشعر، خاصة الصلع الوراثي. كما قد تساعد بعض المكملات الغذائية في تحسين صحة الشعر عند وجود نقص غذائي.

عامل حاسم في الوقاية

لا يقتصر التعامل مع تساقط الشعر على الأدوية فقط، بل يشمل أيضًا تغييرات في نمط الحياة. فاتباع نظام غذائي متوازن غني بالفيتامينات والمعادن، مثل البيوتين، يلعب دورًا مهمًا في دعم نمو الشعر.

كما يُنصح بتجنب المنتجات القاسية، وتقليل استخدام أدوات التصفيف الحرارية، واختيار مستحضرات لطيفة تحافظ على صحة فروة الرأس.

زيادة ملحوظة في التساقط واستشارة الطبيب

قد يكون من الصعب تحديد عدد الشعيرات المتساقطة يوميًا، لكن إذا لاحظت زيادة ملحوظة في التساقط أو ظهور فراغات في فروة الرأس، فمن الأفضل استشارة طبيب مختص لتقييم الحالة. فالتشخيص المبكر يمكن أن يُحدث فارقًا كبيرًا في نجاح العلاج ومنع تفاقم المشكلة.

ولا يعد تساقط الشعر دائمًا علامة على مشكلة خطيرة، لكنه قد يكون مؤشرًا على خلل صحي أو نقص غذائي أو حتى ضغط نفسي. وبين الطبيعي والمقلق، يبقى الوعي هو خط الدفاع الأول. فكلما تم التعامل مع المشكلة مبكرًا، زادت فرص الحفاظ على شعر صحي وقوي على المدى الطويل.