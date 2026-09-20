خالد الزيود يهنئ أبناء عشيرته بنجاح الانتخابات الداخلية وفوز الدكتور حمزة رضا

خالد الزيود يهنئ أبناء عشيرة الزيود بنجاح الانتخابات الداخلية وفوز الدكتور حمزة رضا الزيود

خبرني - تقدّم خالد الزيود، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول والكيماويات، بأسمى آيات التهنئة والتبريك لأبناء عشيرة الزيود، بمناسبة نجاح الانتخابات الداخلية التي جرت لاختيار مرشح العشيرة، والتي أسفرت عن فوز الدكتور حمزة رضا الزيود.

وأعرب الزيود عن اعتزازه بما أظهره أبناء العشيرة من وعي وتماسك وروح أخوية عالية، مؤكدًا أن هذه المبادرة عكست صورة مشرّفة في الحوار والتوافق والاحترام المتبادل، ورسخت قيم النخوة والمروءة والوفاء التي عُرفت بها عشيرة الزيود عبر الأجيال.

وثمّن الزيود جهود جميع من ساهموا في تنظيم وإنجاح هذه المبادرة، وفي مقدمتهم طحيمر الزيود وعائلته الكريمة، إلى جانب الجنود المجهولين الذين بذلوا جهودًا كبيرة في التنظيم والدعم الفني والإعلام والتوثيق، وكان لهم دور بارز في إخراج هذه المبادرة بالصورة التي تليق بأبناء العشيرة.

كما عبّر عن تقديره لكل من ساهم في تعزيز أجواء التنافس الحر والشريف، وحرص على أن تسير الانتخابات بروح أخوية تسودها المحبة والاحترام، مثمنًا مواقف كل من غسان وحمزة ورياض ورسمي وحامد وماهر ومحمد، وكل من كان له دور في إنجاح هذه التجربة وترك أثر طيب فيها.

وأكد خالد الزيود أن أبناء عشيرة الزيود قادرون، بوحدتهم وتماسكهم، على تجاوز مختلف التحديات، وأن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، والتمسك بالقيم الأصيلة التي ورثوها عن الآباء والأجداد، وفي مقدمتها النخوة والوفاء والحمية والمحبة والتآخي.

وفي ختام حديثه، بارك الزيود للدكتور حمزة رضا الزيود فوزه، متمنيًا له التوفيق والنجاح في حمل الأمانة وتمثيل أبناء عشيرته، سائلًا الله أن يحفظ أبناء عشيرة الزيود، ويديم بينهم المحبة والتراحم ووحدة الصف، وأن يوفق الجميع لما فيه خير العشيرة والمجتمع.