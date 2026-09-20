الكشف عن سبب أزمة السياحة في البترا

خبرني - قال رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي عدنان السواعير، إن توجيهات سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، أكدت ضرورة دعم القطاع السياحي في البترا، في ظل الأزمة التي يمر بها القطاع وعدم وضوح موعد انتهائها.

وأضاف السواعير، في حديث عبر "صوت المملكة"، مساء الأحد، أن اجتماعات عقدت برئاسة سمو ولي العهد لبحث أوضاع البترا، مشيرا إلى أن التوجيهات ركزت على دعم المنطقة، خاصة أن اقتصادها يعتمد بشكل رئيسي على السياحة الوافدة، التي تمثل مصدر الدخل الأساسي للمواطنين.

وأوضح أن الحكومة دعمت السلطة منذ توقف الحركة السياحية عبر ثلاثة محاور رئيسية، شملت تطوير البترا، وتحديث البنية التحتية، والتأهيل والتدريب، لافتا إلى تنفيذ أربعة مشاريع مهمة حاليا، أبرزها مشروع طريق الدارة الذي وصفه بأنه "سيغير وجه المدينة كاملة"، من خلال إنشاء حدائق وساحة "بلازا" جديدة وتحسين انسيابية حركة السير.

وأشار إلى مشروع المسار الدائري، المعروف بطريق أم صيحون التنموي، والذي سيسهم في خدمة الحركة السياحية وتنفيذ خطة النقل، إلى جانب إنشاء ساحة تنموية في بدايته بمساحة 2500 متر مربع.

وفيما يتعلق بجذب السياح، قال السواعير إن المشكلة في البترا "ببساطة مشكلة طيران منخفض التكاليف"، موضحا أن الطائرات التي كانت عاملا رئيسيا في نمو السياحة بالأردن لا تأتي إلى المملكة حاليا، وأن رحلاتها أُجلت لفترة طويلة.

وأضاف أن برامج سياحية يجري العمل عليها للاستفادة من الرحلات التي تصل إلى مصر، من خلال قدوم سياح عبر القوارب من العقبة إلى طابا لقضاء يوم في البترا، بالتعاون مع الجهات المختصة.

ولفت إلى وجود توجه لإطلاق برامج جديدة مرتبطة بإحياء "المثلث الذهبي"، عبر الربط بين العقبة والرياض وأبو ظبي، مؤكدا استمرار العمل على تحسين واقع القطاع السياحي وتطوير البنية التحتية، بالتوازي مع إعداد برامج جديدة قادرة على دعم السياحة.