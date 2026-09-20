الاردن .. ضبط 2000 طن من السماد العضوي في سحاب والموقر ومخالفات بيئية

خبرني - نفذت مديرية زراعة العاصمة، بالتنسيق مع الإدارة الملكية لحماية البيئة، الجمعة، حملة رقابية ميدانية على عدد من المواقع في لواءي سحاب والموقر بمحافظة العاصمة، عقب ورود بلاغات وشكاوى بشأن وجود ساحات لتجميع السماد العضوي ضمن مناطق مزارع الثروة الحيوانية.

وقالت المديرية، الأحد، إن الحملة أسفرت عن ضبط كميات من السماد العضوي قدرت بنحو 2000 طن، حيث تبين وجود مخالفات للتعليمات والاشتراطات البيئية المعمول بها.

وأضافت أنه جرى توثيق المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وفقا لأحكام نظام إدارة النفايات الزراعية رقم (32) لسنة 2024 والتعليمات الصادرة بموجبه.

وأكدت المديرية استمرار التنسيق مع مديريات زراعة سحاب والموقر والجهات الرقابية والبيئية ذات العلاقة، ومواصلة الجولات الميدانية لمتابعة ساحات تجميع السماد العضوي والحد من مصادر ومواقع تكاثر الذباب المنزلي.

وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الممارسات السليمة في إدارة المخلفات الحيوانية، بما يسهم في حماية البيئة والصحة العامة ودعم استدامة القطاع الزراعي والإنتاج الحيواني.