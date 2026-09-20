ترتيب الدوري الإسباني 2027.. ريال مدريد يسقط بعيدا عن قمة برشلونة

خبرني - تعثر فريق ريال مدريد من جديد في الصراع على لقب الدوري الإسباني مع بطل آخر نسختين برشلونة مما أبعده عن القمة كثيرا.

وسقط ريال مدريد في فخ الخسارة للمرة الثانية هذا الموسم بثنائية مقابل هدف أمام أتلتيكو مدريد.

ترتيب الدوري الإسباني بعد ديربي مدريد

بقي برشلونة على قمة جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد 7 جولات برصيد 21 نقطة، بفارق خمس نقاط عن أتلتيكو مدريد الثاني.

بينما سقط ريال مدريد للمرتبة الثالثة وفي جعبته 15 نقطة بالتساوي مع ريال بيتيس الرابع، وجاء إشبيلية في المركز الخامس بـ13 نقطة.

وحل ديبورتيفو ألافيس في المركز السادس بـ11 نقطة يليه ديبورتيفو لاكورنيا بـ9 نقاط سابعاً ثم أتلتيك بلباو وخيتافي ورايو فاليكانو وأوساسونا بـ8 نقاط في المراكز من الثامن للحادي عشر.

وبرصيد 7 نقاط جاءت فرق سيلتا فيغو وإسبانيول وريال سوسيداد وراسينغ سانتاندير في المراكز من الثاني عشر للخامس عشر، ثم بخمس نقاط فياريال وليفانتي وإلتشي في المراكز من السادس عشر للثمن عشر.

وحل فالنسيا بأربع نقاط في المرتبة 19 يليه مالاغا في الذيل برصيد 3 نقاط.

جدول ترتيب الدوري الإسباني 2026-2027