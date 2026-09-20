تشكيلات أكاديمية جديدة في جامعة اليرموك.. أسماء النواب والعمداء

خبرني - قرر مجلس أمناء جامعة اليرموك، في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس المجلس الأستاذ الدكتور تيسير النعيمي، الموافقة على تنسيب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مالك الشرايري، وإجراء التشكيلات الأكاديمية التالية:

تعيين الأستاذ الدكتور خالد عبد الرحمن غرايبة / نائبا للرئيس

تعيين الأستاذ الدكتور أحمد عبد الله الشريفين / نائبا للرئيس

تعيين الأستاذ الدكتور محمد زهير المحمد/ عميدا لكلية الشريعة والدراسات الإسلامية

تعيين الأستاذ الدكتور بسام ناصر الردايدة/ عميدا لكلية الفنون الجميلة

تعيين الأستاذ الدكتور معاوية عبد الله الشناق/ عميدا لكلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب

تعيين الدكتور حسن إبراهيم البلص/ قائما بأعمال عميد كلية الطب

تعيين الأستاذ الدكتور أمجد صبحي الفاهوم/ عميدا للكلية التقنية

تعيين الأستاذ الدكتور معتصم محمود شطناوي/ عميدا لشؤون الطلبة.

كما وقرر المجلس، قبول استقالة كل من نائب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتورة ربا البطاينة، وعميد كلية الطب الأستاذ الدكتورة جمانة السليمان، وعميد شؤون الطلبة الأستاذ الدكتور أحمد الشريفيين.

وعليه يستمر أعضاء المجلس التالية أسماؤهم ضمن فترتهم:

الأستاذ الدكتور أمجد ضيف الله الناصر / نائبا للرئيس

الأستاذ الدكتور مهيب محمد عواودة/ عميدا لكلية العلوم

الأستاذ الدكتور خالد "محمد أمين" الهزايمة/ عميدا لكلية الآداب

الأستاذ الدكتور يحيى سليم بني ملحم/ عميدا لكلية الأعمال

الأستاذ الدكتور هاني حتمل عبيدات/ عميدا لكلية العلوم التربوية

الأستاذ الدكتور عوض سميران الزبن/ عميدا لكلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية

الأستاذ الدكتور أحمد سالم البطاينة/ عميدا لكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

الأستاذ الدكتور محمد حسين البشايرة / عميدا لكلية القانون

الأستاذ الدكتور خالد شنوان البشايرة/ عميدا لكلية الآثار والأنثروبولوجيا

الأستاذ الدكتور زهير ياسين الطاهات/ عميدا لكلية الإعلام

الأستاذ الدكتور سعد أحمد السعد / عميدا لكلية السياحة والفنادق

الأستاذ الدكتور علاء أحمد الجبالي/ عميدا لكلية الصيدلة

الأستاذ الدكتور معاوية محمد خطاطبة/ عميدا للبحث العلمي والدراسات العليا

الدكتورة رسمية مصطفى الأعمر/ قائما بأعمال عميد كلية التمريض