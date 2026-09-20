الدين العام في الأردن يتجاوز 50 مليار دينار لأول مرة

خبرني - تجاوز الدين العام في الأردن حاجز 50 مليار دينار، ليصل إلى نحو 50.121 مليار دينار مع نهاية شهر تموز 2026، بحسب أحدث بيانات وزارة المالية.

وأظهرت البيانات استمرار ارتفاع رصيد الدين العام، في وقت تواجه فيه المالية العامة مستويات مرتفعة من المديونية، وسط متابعة لمسار الدين وكلفته وخدمة الدين خلال الفترة المقبلة.

وبحسب بيانات وزارة المالية، بلغ رصيد الدين الحكومي المستحق لصالح صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي نحو 11.982 مليار دينار حتى نهاية تموز 2026.

ويأتي ارتفاع المديونية في ظل تحديات تتعلق بإدارة الدين العام والحفاظ على قدرة المالية العامة على الوفاء بالتزاماتها، إلى جانب تداعيات حجم الدين على كلفة الاقتراض وخدمة الدين.

وتواصل الجهات المالية متابعة مستويات الدين العام وتطوراته، مع التركيز على إدارة الالتزامات المالية وضبط كلفة خدمتها خلال الفترة المقبلة.