سلاف فواخرجي تكشف موقفها من العودة إلى سورية

خبرني - أكدت الفنانة السورية سلاف فواخرجي أن عودتها إلى سورية باتت أمرًا محسومًا، لكنها لم تحدد موعدًا للعودة، مشيرة إلى أن الرجوع إلى الوطن لا يرتبط بعمل فني أو مناسبة معينة.

وقالت سلاف فواخرجي إن علاقة الإنسان ببلده لا تحتاج إلى سبب محدد أو مشروع حتى تتحقق، موضحة أن العودة قرار مرتبط بالوقت والظروف المناسبة، وليس مرتبطًا بحدث بعينه.

وعن موعد عودتها، أوضحت أنها لا تستطيع تحديد توقيت محدد، لكنها شددت على رغبتها في الرجوع إلى سورية، قائلة: «الله أعلم، بالتأكيد بلدي وسأعود».

وأشارت الفنانة السورية إلى أن عودتها قد تكون في صورة زيارة أو بالتزامن مع المشاركة في عمل فني، لكنها لا ترى أن أيًا منهما شرط للعودة، مؤكدة أن الأمر يتوقف على الظروف المناسبة.

سلاف فواخرجي تتحدث عن عودة أصالة إلى سورية

وتطرقت سلاف فواخرجي إلى عودة الفنانة أصالة نصري إلى سورية بعد غياب استمر نحو 15 عامًا وإحيائها حفلًا في بلدها، موضحة أنها لم تتابع الحفل لكنها سمعت ردود فعل إيجابية عنه، متمنية لها التوفيق.

وأكدت أن عودة الفنان إلى وطنه أمر طبيعي، لافتة إلى أن لكل شخص ظروفه الخاصة والتوقيت الذي يختاره للعودة، وهو ما ينطبق على تجربتها الشخصية.

وعن أمنيتها لسورية، قالت سلاف فواخرجي إن ما تتمناه كمواطنة سورية هو أن تعيش بلادها حالة من الفرح، معربة عن أملها في تجاوز الظروف الصعبة التي مرت بها خلال السنوات الماضية.

وتأتي تصريحات سلاف فواخرجي بعد فترة من غيابها عن سورية، وفي ظل قرار سابق لنقابة الفنانين السوريين بشطب اسمها من عضويتها، حيث ذكرت النقابة أن القرار جاء على خلفية مواقف نسبت إليها بشأن الأزمة السورية.

وأكدت تصريحاتها الأخيرة أنها لم تحدد موعدًا نهائيًا للعودة، كما لم تربط هذه الخطوة حتى الآن بالمشاركة في عمل فني معين.