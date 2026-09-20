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الخارجية القطرية: نتبادل أفكاراً بشأن استئناف محادثات إيران

  • 20 أيلول 2026
  • 18:55
الخارجية القطرية نتبادل أفكاراً بشأن استئناف محادثات إيران

خبرني - قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية إن الدوحة تتبادل منذ نحو أسبوعين أفكاراً مختلفة بشأن إمكانية استئناف المحادثات بين إيران والولايات المتحدة.

وأضاف أن فريق الوساطة القطري يعمل مع طهران وواشنطن لبحث فرص استئناف المفاوضات، مشيراً إلى أن الوسطاء يتنقلون بين عواصم مختلفة أملاً في تحقيق تقدم.

وأوضح أن الدوحة تلقت تأكيدات من مسؤولين في الإدارة الأمريكية بأن واشنطن ترغب في التوصل إلى اتفاق.

وأكد المتحدث أن قطر تدعو إلى حل إقليمي يحقق الاستقرار، وتفاهم دولي لحماية الممرات المائية، بما فيها مضيق هرمز، محذراً من أن إخضاع الممرات المائية لسيادة دولة واحدة واستخدامها كأداة ضغط يمثل «سابقة خطيرة».

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